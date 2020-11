Una pena que en nueve meses nadie se hizo cargo de la situación que en este caso no es solo responsabilidad de la Municipalidad, a quien delegó la provincial el mantenimiento, porque existe un Distrito Escolar, funcionarios que cobran un sueldo provincial pero parece que a nadie le preocupa proteger y respetar las instituciones, verlos nos da muestra de ello.

La Escuela 134, no escapa a los que vemos en el resto igual que la Escuela 179.Nadie limpia el exterior y entonces es bueno preguntarse cómo estarán en su parte interna.

La EPET 12 en su frente suciedad y el lateral las malezas invadieron todo, llegan a las ventanas, paredes vandalizadas, ya casi no queda espacio para una pintada más. Entre los pastos ratas y otros usos por parte de los humanos.

Es responsabilidad del CPE. El distrito IX es quien debería ocuparse de que los edificios estén mantenidos a pesar de que hace 9 meses que no hay clase presencial en San Martín de los Andes y en la provincia. Viendo el exterior uno imagina cómo estará la situación adentro de cada uno de ellos

