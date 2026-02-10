salud

20 de febrero 2026

SALUD TIENE 16 NUEVOS EGRESADOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS SIN GLUTEN

UN AVANCE EN LA CAPACITACION PARA PACIENTES CELIACOS

Se trata de personal de cocinas hospitalarias de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Piedra del Águila, Zapala, Tricao Malal, Castro Rendon, Plottier, Loncopué, Aluminé y Clínica San Lucas.

Apostando a la formación de calidad y el desarrollo de competencias claves en el ámbito de la salud y la alimentación segura, finalizó la entrega de certificados a los agentes de salud que cursaron la Diplomatura en Manipulación de Alimentos sin Gluten.

En esta oportunidad, egresaron 16 personas de los hospitales de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Piedra del Águila, Zapala y Tricao Malal.

El acto se realizó el pasado viernes 13 de febrero en el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue.

Estuvo presente el ministro de Salud, Martín Regueiro; el decano de FACTA, Valentín Tassile; el secretario de Extensión Universitaria de la UNCo, Damián Cancelo; Fabiana Echevarría, nutricionista, integrante del Grupo Interdisciplinario de Atención al Paciente Celíaco de Neuquén (GIAPaCeN) y docente junto a la profesora en nutrición Celina Franceschinis.

Una vez finalizada la entrega de diplomas, Regueiro expresó que “estamos cerrando la diplomatura de alimentos libres de gluten, que surge para dar respuesta a una demanda real que tenemos”.

“La intención es mejorar la calidad, dar alimentación segura y saludable para nuestros pacientes con intolerancia al gluten o celíacos, y hacer de manera eficiente que nuestro personal se forme, se capacite y esté en un nivel de formación adecuado”, indicó el funcionario.

En su oportunidad, Tassile dijo que “para la facultad y para toda la Universidad esta instancia de cierre es muy importante en términos de una apuesta que se inició hace un tiempo atrás en la articulación con la provincia del Neuquén para poder capacitar a los agentes públicos dentro del territorio”.

Agregó que se puso especial énfasis en dos regiones: Confluencia y Lagos del Sur, “para dar requerimiento a una necesidad muy importante dentro de los hospitales, así que estamos muy contentos”.

En representación del cuerpo docente, Echevarría manifestó: “Estoy muy contenta por haber dado cierre a la primera cohorte de la diplomatura de manipulación de alimentos libres de gluten”.

La propuesta tuvo una cantidad muy alta de preinscritos y se pudo capacitar agentes de las cocinas hospitalarias de la provincia. Por este motivo, este año se realizará la segunda cohorte.

“Esto implica que nuestro personal está capacitado para ofrecer una alimentación libre de gluten segura a los pacientes internados, que muchas veces reciben su diagnóstico en nuestros hospitales y tienen que iniciar ahí el camino de la vida sin gluten”, comentó y resaltó que “este primer grupo da inicio a un camino de personal más formado y capacitado para asegurar una alimentación libre de gluten segura y saludable”.

Este grupo de 16 personas cursó las prácticas en la sala de elaboración de San Martín de los Andes, y son de las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Piedra del Águila, Zapala, Tricao Malal, y Aluminé.

La propuesta fue dirigida por la profesora en nutrición Celina Franceschinis y Fabiana Echevarría, nutricionista e integrante del Grupo Interdisciplinario de Atención al Paciente Celíaco de Neuquén (GIAPaCeN). La misma tiene como objetivo brindar herramientas a manipuladores de alimentos libres de gluten, en pos de garantizar el acceso a una alimentación libre de gluten segura.

Esta iniciativa contribuye a la capacitación técnica de los profesionales de la alimentación, y fortalece la seguridad nutricional de la población celíaca, asegurando que los establecimientos gastronómicos y hospitalarios cumplan con los estándares necesarios para la preparación de alimentos sin gluten.

Se aportaron conocimientos técnicos y prácticos fundamentales sobre protocolos de manipulación, prevención de contaminación cruzada, normativas vigentes y buenas prácticas en la elaboración de alimentos sin gluten, capacitándose para brindar opciones seguras y de calidad al sector gastronómico y alimentario de la región.