2 de septiembre 2025
Una mujer de 44 años contrajo el virus y falleció en el hospital Dr. Ramón Carrillo de nuestra ciudad. Ya hay medidas preventivas en marcha.
El ministerio de Salud informó este martes, el fallecimiento de una mujer de 44 años por hantavirus en la ciudad de San Martín de los Andes. La investigación epidemiológica se encuentra actualmente en curso.
El caso fue confirmado tras recibirse el 2 de septiembre el resultado del Laboratorio Central de Neuquén. La mujer falleció el domingo por la mañana.
La paciente comenzó con síntomas el lunes 25 de agosto con registros febriles, cefalea, astenia, mialgias y dolor abdominal. El 28/8 consultó en un centro privado de nuestra localidad y nuevamente el 29 y 30 de agosto en el hospital local, donde se decidió su internación por presentar la clínica y laboratorio compatible con hantavirus.
Dentro de la investigación epidemiológica se constata que la mujer tiene como antecedente exposición en el hábitat del roedor, habiendo realizado caminatas por áreas boscosas
Se continúa la investigación epidemiológica del caso y se estableció por protocolo ante la confirmación por hantavirus el aislamiento preventivo de los contactos estrechos de la persona fallecida
