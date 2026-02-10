5 de febrero 2026
FUE EN EL AEROPUERTO CHAPELCO-AVIADOR CARLOS CAMPOS
Le encontraron Tusi, LSD, MDMA y cocaína en un bolso: fue condenado en menos de 24 horas
El Ministerio Público Fiscal (MPF) logró en menos de 24 horas, la condena de una persona a la que le encontraron éxtasis, Tusi, LSD y cocaína en un bolso que fue controlado en el aeropuerto de San Martín de los Andes.
La condena se determinó ayer, en menos de 24 horas, durante una audiencia realizada al mediodía y en la que el asistente letrado del MPF, Federico Sura, presentó los términos de un acuerdo pleno que fue avalado por una jueza de garantías Bibiana Ojeda.
De este modo, el acusado, Manuel Alejandro Federico Chiesa, fue condenado por el delito de tenencia simple de estupefacientes a la pena de 3 años de prisión condicional.
Como parte de la pena, también se le decomisaron USD 5.500 que tenía en su poder, que serán destinados al fondo establecido por la Ley 3488, y se le otorgó un plazo de tres días para retirarse de la provincia.
Además, se le impusieron las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años:
La teoría del caso:
La teoría del caso que acreditó el MPF establece que el 3 de febrero de 2026, alrededor de las 14:30 horas, el imputado tenía en su poder, dentro de un bolso despachado en bodega para un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las siguientes sustancias:
El hallazgo se produjo cuando el bolso, al pasar por el control de escáner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto Aviador Carlos Campos, mostró formas extrañas en su interior, lo que motivó la convocatoria del acusado, la apertura del equipaje y el posterior secuestro de la droga.
