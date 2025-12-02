La presentación se realizó con el salón completo y estuvo acompañada por vecinas y vecinos, muchos de ellos pioneros de nuestra ciudad.

Al acto, que se realizó este viernes en el salón de Gendarmería Nacional, asistió la presidenta del Concejo Deliberante, a cargo del Ejecutivo, Natalia Vita; el secretario de Cultura, Gustavo Santos; el diputado provincial Alberto Bruno, y su asesor legislativo Mauro Ocampo.

