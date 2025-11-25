Cultura

ENCUENTRO DE SALUD INTERCULTURAL

UN ESPACIO DE DIALOGO ENTRE NEUQUEN Y CHILE

Se realizó el encuentro Binacional de Salud Intercultural. Estuvo destinada a los equipos de salud y se hizo extensiva a toda la comunidad, con el propósito de fortalecer sus capacidades, promover el intercambio de saberes y consolidar prácticas

Durante dos días se desarrolló el Encuentro de Salud Intercultural en San Martín de los Andes.

Fue un espacio de diálogo, formación y construcción colectiva entre los equipos de salud de la provincia del Neuquén y de Chile, con el propósito de socializar experiencias, aprendizajes y desafíos vinculados a la salud intercultural.

Estas experiencias constituyen un aporte significativo para el desarrollo de políticas públicas de salud inclusivas, equitativas y respetuosas de la diversidad cultural.

La cartera sanitaria declaró de Interés Provincial el Encuentro Binacional de Salud Intercultural.

El mismo fue organizado en forma conjunta por la Sociedad de Medicina Rural de la provincia del Neuquén, el Nor Feleal del Centro Intercultural Ranguiñ Kien /Ruca Choroi y el Departamento de Salud Intercultural del Colegio Médico de Chile, entre otros.

El encuentro comenzó por la mañana con la ceremonia mapuche We Txa Txipan. Esta ceremonia se realiza desde 2023 y uno de sus ejes es pedir por la salud de los enfermos y por la fortaleza de los trabajadores, dando inicio a la reunión de los Equipos de Salud Intercultural.

La jornada se desarrolló el 28 y el 29 de noviembre en el edificio del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Estuvo destinada a los equipos de salud y se hizo extensiva a toda la comunidad, con el propósito de fortalecer sus capacidades, promover el intercambio de saberes y consolidar prácticas que integren enfoques biomédicos y conocimientos ancestrales en el marco de la salud intercultural.

La iniciativa buscó fortalecer el reconocimiento mutuo y la articulación entre los saberes biomédicos y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, impulsar la conformación de una Red Provincial de Salud Intercultural y promover políticas públicas que garanticen una atención sanitaria integral, humanizada y culturalmente pertinente.