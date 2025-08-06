4 de agosto 2025
NUEVO COORDINADOR DE CULTOS
El intendente Saloniti reafirmó que “los cultos son imprescindibles para transitar entre todos los tiempos actuales”
El jefe comunal recibió este lunes al nuevo coordinador del área de Cultos del Municipio, Jorge León, a quien le pidió organizar un encuentro de trabajo entre representantes de todas las religiones que realizan tareas en nuestra ciudad.
Saloniti reafirmó el valor que tienen todos los cultos para transitar los tiempos actuales, que demandan la acción de todos los actores sociales de nuestra comunidad, por encima de las diferencias e ideas.
“Las redes comunitarias interreligiosas también son necesarias desde los diferentes trabajos sociales que se hacen en los barrios”, señaló el intendente al reafirmar que, en estos tiempos, “los necesitamos a todos”.
Jorge León informó al intendente que en sus primeros días en el área comenzó a actualizar un relevamiento de las acciones religiosas en nuestra ciudad, garantizando la diversidad de culto y la representatividad en cada barrio.
Ambos acordaron que el encuentro de trabajo entre representantes de todas las religiones de nuestra ciudad se realizará en septiembre próximo, en una de las actividades agendadas para los primeros meses de la nueva gestión.
El nuevo funcionario también confirmó al jefe comunal que la Oficina de Culto, que funciona en el edificio de la terminal, está abierta de lunes a viernes, de 8:00hs a 12:00hs y de 15:00hs a 18:00hs.
6 de agosto 2025
EL PRINCIPIO DE REITERANCIA FUE UN PUNTO IMPORTANTE Por Graciela Vázquez Moure Mantuvo en vilo a dos barrios. La Cascada y La Vega San Martín desde el año pasado. Su accionar no tenía horario fijo. Podía ser por la tarde o en horas nocturnas. Aprovechaba los momentos en que en algún domicilio no estaban quienes lo habitan. Así se alertaban entre los vecinos cuando lo veían por la zona. Siempre […]
5 de agosto 2025
Desarrollo Humano refuerza la asistencia alimentaria ante el aumento de solicitudes. La Secretaría de Desarrollo Humano intensificó la asistencia para garantizar la seguridad alimentaria en diversas zonas clave de San Martín de los Andes, mediante la cual, según los últimos relevamientos, asiste a 400 personas. A través de un programa integral de gestión de comedores y merenderos, la Secretaría ofrece asistencia a 399 personas en los comedores de Cordones del […]
4 de agosto 2025
NUEVO COORDINADOR DE CULTOS El intendente Saloniti reafirmó que “los cultos son imprescindibles para transitar entre todos los tiempos actuales” El jefe comunal recibió este lunes al nuevo coordinador del área de Cultos del Municipio, Jorge León, a quien le pidió organizar un encuentro de trabajo entre representantes de todas las religiones que realizan tareas en nuestra ciudad. Saloniti reafirmó el valor que tienen todos los cultos para transitar los […]
15 de julio 2025
Por Graciela Vázquez Moure ¿Cambió de dirección?: qué está pasando en las profundidades del planeta Es un tema que desde hace dos décadas suena como posible, porque el mundo científico analiza su comportamiento. Y en esta semana un estudio se hizo público a través de la revista Nature Geoscience por un grupo de investigadores de la Universidad de Pekín y la Universidad del Sur de California (USC). El núcleo de la Tierra se […]
13 de julio 2025
Será a través de un trabajo articulado entre el gobierno provincial y la Fundación Salud para Todos de Plaza Huincul. Contempla un aporte de 23.8 millones de pesos. Participaron de la firma del convenio el gobernador, funcionarios provinciales, Martín Sapag, presidente de la Fundación Salud para Todos, la doctora Alejandra Silva y la licenciada Andrea Marino, de la Red de Escucha Comunitaria y funcionarios de diversas áreas involucradas con la decisión del gobierno que […]