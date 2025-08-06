Sociedad

4 de agosto 2025

INICIAN UN RELEVAMIENTO DE ACCIONES RELIGIOSAS

NUEVO COORDINADOR DE CULTOS

El intendente Saloniti reafirmó que “los cultos son imprescindibles para transitar entre todos los tiempos actuales”

El jefe comunal recibió este lunes al nuevo coordinador del área de Cultos del Municipio, Jorge León, a quien le pidió organizar un encuentro de trabajo entre representantes de todas las religiones que realizan tareas en nuestra ciudad.

Saloniti reafirmó el valor que tienen todos los cultos para transitar los tiempos actuales, que demandan la acción de todos los actores sociales de nuestra comunidad, por encima de las diferencias e ideas.

“Las redes comunitarias interreligiosas también son necesarias desde los diferentes trabajos sociales que se hacen en los barrios”, señaló el intendente al reafirmar que, en estos tiempos, “los necesitamos a todos”.

Jorge León informó al intendente que en sus primeros días en el área comenzó a actualizar un relevamiento de las acciones religiosas en nuestra ciudad, garantizando la diversidad de culto y la representatividad en cada barrio.

Ambos acordaron que el encuentro de trabajo entre representantes de todas las religiones de nuestra ciudad se realizará en septiembre próximo, en una de las actividades agendadas para los primeros meses de la nueva gestión.

El nuevo funcionario también confirmó al jefe comunal que la Oficina de Culto, que funciona en el edificio de la terminal, está abierta de lunes a viernes, de 8:00hs a 12:00hs y de 15:00hs a 18:00hs.