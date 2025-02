Más Artículos

7 de febrero 2025

EL COMITE OPERATIVO ACABA DE INFORMAR QUE SE EVACUARA A LA COMUNIDAD DE CHIQUILIHUIN POR EL INCENDIO DE VALLE MAGDALENA Y SE CIERRA EL PASO FRONTERIZO MAMUIL MALAL A raíz del incendio que se combate en la zona del Valle Magdalena y del que están participando en forma activa cientos de brigadistas, bomberos y efectivos de distintos organismos provinciales y nacionales, el Gobierno de la provincia del Neuquén y el […]

7 de febrero 2025

EL VIENTO NO AYUDA Y YA SE QUEMARON 7000 HECTAREASSE SUMAN MÁS MEDIOS AEREOS Y LA SITUACION SE COMPLICA Por Graciela Vázquez Moure Quizás no es el momento, pero muchos nos preguntamos cómo se inició el incendio en Valle Magdalena en el área Tromen. Una montaña con vegetación intensa, cerrada, caña, araucarias y otras nativas. Un terreno escarpado donde no hay turistas, no hay acampe y no era una zona […]

4 de febrero 2025

127 AÑOS- 4 DE FEBRERO DE 1898-4 DE FEBRERO DE 2025 Por Graciela Vázquez Moure “Hay momentos en la vida de los pueblos, en los cuales se hace imprescindible detenerse en el derrotero de su destino, para tomar consciencia de sí mismos, valorar las enseñanzas del pasado, a fin de proyectar con mayor certidumbre su anhelo entrañable hacia lo que está por venir” Este texto pertenece a Fernán Félix de […]

18 de enero 2025

Liberata Ríos, Ciudadana Ilustre de San Martín de los Andes, celebró sus 100 años con un desayuno del que participó el intendente, Carlos Saloniti, junto a familiares y amigos del Club de Día. También asistieron la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, el secretario de Cultura, Gustavo Santos; y el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Escobar. La celebración se realizó este sábado en el Teatro San José y contó con […]

15 de enero 2025

Por Graciela Vazquez Moure Es importante destacar una vez más, lo importante que es cada una de las áreas que componen el Comité de Emergencia, aquellos que trabajan para atender las urgencias, cuidar nuestra región, acudir ante el llamado. Es muy importante recordar que la defensa que el año pasado muchos de nosotros hicimos de los trabajadores del ICE-Parque Nacional Lanín, no fue en vano. Una vez más ese trabajo […]

