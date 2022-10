Política

7 de octubre 2022

“NO ES UN CIERRE ES UNA MODIFICACIÓN EN EL INGRESO” DIJO EL JEFE DEL REGIMIENTO POR LA DELIMITACION DE TRES ACCESOS A TIERRAS DEL EJERCITO

Por Graciela Vázquez Moure

Esta semana se conoció una medida de cierre a tres accesos de uso recreativo, en tierras del ejército. En diálogo con este medio el jefe del regimiento Tte. Cnel. Hernán Chamadoira, fundamentó la medida.

Si bien tenían carteles indicativos no había controles establecidos en estos espacios que son: Los Bayos, la Cascada Culrani y la Cantera. Son tres puntos que forman parte de una medida adoptada por el Regimiento Coraceros Gral. Lavalle. Tres medidas que tienen su origen en situaciones vividas en los últimos años que derivaron en incendios, basura dejada en el lugar y situaciones de hurto sufridas por algunos visitantes, entre otras variables.

Estos espacios recreativos no son parte de los senderos de Huella Andina, un sendero de largo recorrido creado hace unos años que permite el trekking en espacios del PNL, en este caso la restricción se ubica en tierras que pertenecen al Ejército, pero a través de estas tierras hay senderos que conducen a estos espacios que hace unos años se crearon en la Patagonia Norte. De ahí también la reacción de una parte de la población al conocerse el cierre de tranqueras. El acceso por la Tranquera de Sinclair, que normalmente es utilizado para conectarse con la Huella Andina en Laguna Rosales, el jefe del regimiento detalló que “la Huella Andina pasa por la Laguna Rosales entrando por Kaleuche, no pasa por ese lugar (tranquera de Sinclair) La Huella Andina no forma parte de los terrenos del cuartel”.

El jueves se reunieron concejales y el Defensor del Pueblo Fernando Bravo con el Teniente Coronel Hernán Chamadoira, Jefe del Regimiento.

Desde el Sur Digital dialogó este viernes con el Tte. Cnel. Chamadoira quien explicó sucintamente las razones que originaron la medida.

LAS RESTRICCIONES TIENEN UN FUNDAMENTO

Hernán Chamadoira en una extensa charla, dijo a este medio que “No es un cierre, es una modificación en el ingreso, hay un cartel de restricción, medida que nadie cumple, y con el crecimiento de población aumentó considerablemente el uso de estos espacios, y con excesos en esos usos. El tema de la basura en los últimos tiempos se ha incrementado, una cuestión que es la menos grave porque se limpia, se recogen los residuos dejados, aunque no debiera suceder, no es una acción que cuide el ambiente por parte de quienes visitan el lugar” expresó.

Pero el jefe del regimiento destacó el punto crucial: los incendios, incluso algunos en forma intencional. Tema que sin duda hemos vivido y documentado en cada caso, siniestros algunas veces de gran envergadura que puso en riesgo algunas viviendas del regimiento. La presencia de perros, fue también mencionada por Chamadoira “se entra con perros y no está permitido por muchas razones” destacó.

Sin duda que la educación es la base de todo, y en estos casos el incremento de la población y el uso despreocupado de los espacios en cuestión, generaron una medida, que parece extrema, pero con las explicaciones del Tte. Cnel. Chamadoira tienen sustento.

Entre otras variables mencionó problemas de inseguridad en la zona “se produjeron robos, a personas que dejaban pertenencias mientras caminaban por el lugar, y cuando volvieron, ya no estaban, esto es un síntoma preocupante” expresó.

LA CASCADA PROVEE DE AGUA PARA CONSUMO DEL REGIMIENTO

Otra de las situaciones que determinaron las medidas es que el regimiento no cuenta con agua potable, el agua para consumo humano sale de las cascadas, con caños que conducen a las edificaciones. El agua para tomar y uso personal es recibido en bidones, y “en estudios que se hicieron se conoció una contaminación importante en el agua y además se produjeron roturas de los caños instalados en el lugar”-

Otro de los puntos destacados por el jefe del regimiento es la llamada Cantera, lugar que también fue cerrado. En este caso debemos recordar la cantidad de incendios de los últimos años, la cantidad de residuos no solo forestales tirados en el lugar sino orgánicos y la falta de consciencia ambiental de muchos que creen ver en ese lugar un vertedero clandestino.

Asimismo el uso de algunos espacios que son tierras del ejército, son utilizados por grupos que hacen actividad física “en algunos casos los habitantes de las viviendas se encontraron con grupos dentro de sus patios” destacó.

Hernán Chamadoira aseguró que la intención de la medida es “controlar los accesos, no prohibir, sentar las bases de un diagnóstico claro en un espacio que no es público, y que requiere de un registro” que permita saber quiénes ingresan, y tener control ante posibles situaciones de riesgo o consecuencias.

Finalmente el jefe del regimiento expresó “es necesario que no haya contradicciones entre lo que ofrece San Martín de los Andes en el tema ambiental y lo que se produce si no se preservan los espacios” concluyo.

Por eso el miércoles 12 habrá otra reunión con los concejales y con el Defensor del Pueblo, sumando además al ejecutivo municipal y al Parque Nacional Lanín, para aclarar puntos fundamentales de la medida y establecer pautas claras.