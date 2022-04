A 40 años de una guerra que llevó a jóvenes de 20 años al frente de batalla, muchos de ellos, la mayoría inexpertos, siguen surgiendo las historias., las cartas que fueron enviadas a sus familias, la promesa de volver a reencontrarse, muchos no lo lograron. La indiferencia que en los primeros años derribó a quienes volvieron, y hoy el homenaje a todos ellos, los que quedaron en la isla y los que volvieron al continente. Héroes, veteranos de guerra, aquellos jóvenes que hoy ya son hombres adultos, que siguen recordando.

Más Artículos

2 de abril 2022

Por Graciela Vázquez Moure A 40 años de una guerra que llevó a jóvenes de 20 años al frente de batalla, muchos de ellos, la mayoría inexpertos, siguen surgiendo las historias., las cartas que fueron enviadas a sus familias, la promesa de volver a reencontrarse, muchos no lo lograron. La indiferencia que en los primeros años derribó a quienes volvieron, y hoy el homenaje a todos ellos, los que quedaron […]

Leer más...

25 de marzo 2022

La medida regirá a partir del lunes 28 de marzo, según anunció el gobernador Gutiérrez. “Esto forma parte de las recomendaciones que ha establecido en forma consensuada el Sistema Público de Salud de la provincia y que se viene aplicando en Neuquén al mismo tiempo que en otras provincias”, afirmó el mandatario y señaló que “se ha tenido en cuenta el monitoreo y el avance de la situación sanitaria y […]

Leer más...

23 de marzo 2022

Tendrá como objetivo “contener y fortalecer a personas que sufren violencia por motivo de género”. Con la presencia del Gobernador Omar Gutiérrez, el Intendente Carlos Saloniti y la Ministra de las Mujeres y Diversidad de la Provincia, Mage Ferraresso, en la mañana de este miércoles 23 de marzo quedó inaugurado el Dispositivo de Protección Integral para Víctimas de Violencia de Género, ubicado en la Casa de la Mujer y Disidencias […]

Leer más...

16 de marzo 2022

Diputados y Diputadas de Juntos por el Cambio lo solicitan al Ministerio de Relaciones ExterioresFueron varios los anuncios que no se concretaron, y los pasos siguen cerrados , por lo que presentaron un proyecto de comunicación para solicitarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice las gestiones que permitan reabrir los pasos fronterizos Pino Hachado, Mamuil Malal y Cardenal Samoré para el tránsito vehículos particulares y de pasajeros con el […]

Leer más...

15 de marzo 2022

Quedará a cargo de la intendencia Sergio Winkellman, presidente del Concejo Deliberante, hasta que el jefe comunal pueda volver a sus tareas cotidianas. Si bien el problema de salud no es de gravedad, deberá someterse a una cirugía que no reviste riesgos, pero que requiere de reposo como sucede en cualquier intervención quirúrgica. No se ha dado mayores detalles desde el área de prensa pero Desde el Sur Digital pudo […]

Leer más...