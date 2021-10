Política

8 de octubre 2021

EL TRANSPORTE PUBLICO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES. UNA DE LAS GRANDES PREOCUPACIONES DEL INTENDENTE SALONITI

Es que el servicio se encuentra garantizado hasta el 31 de octubre, porque caduca la concesión de la empresa Expreso Los Andes y la licitación se declaró desierta.Un tema que sin duda debe tener rápida solución para la comunidadEl intendente Saloniti se reunió con Rubén y Nicolás Cáceres, propietarios de Expreso Los Andes. “Nuestro principal objetivo es que la gente de San Martín de los Andes no se quede sin colectivos”, dijo el Intendente.Luego del encuentro el Jefe Comunal remarcó: “Voy a seguir trabajando incansablemente para lograr que la ciudad continúe con el servicio de transporte público”, y agregó que en el encuentro, “la Empresa enumeró todo lo que ha realizado durante una década en la Ciudad, así como el incumplimiento del contrato de concesión por parte de distintas gestiones que no aprobaron las tarifas acordes a la utilidad prevista”.Cabe recordar que, desde hace varios meses, el Intendente viene realizando las gestiones pertinentes para avanzar en la solución de este tema.En mayo 2021 se consensuó la prórroga del servicio de transporte, con el objetivo de avanzar en la Licitación Pública para una nueva contratación. Un mes después, en junio, el Ejecutivo, con la colaboración del director provincial de Transporte, Luis de Brida, acercó el pliego de concesión a distintas empresas de varios puntos del país, como Andesmar, Pehuenche, Vía Bariloche, entre otras; las cuales se encontraban en condiciones de participar de la audiencia pública.Frente a la falta de interés de estas empresas en formar parte del proceso licitatorio, el Intendente acudió nuevamente a Expreso los Andes para asegurar la continuidad del servicio, obteniendo el compromiso por parte de los titulares de la empresa, Rubén y Nicolás Cáceres, aunque no en las condiciones actuales. En este sentido, Expreso los Andes propuso las condiciones de permanencia, las que fueron rechazadas por el Concejo Deliberante.Entre éstas, la Empresa solicitaba el reconocimiento de la deuda de los últimos 10 años, un contrato por 5 años de servicio, y un valor determinado por kilómetro que no se encontraba sujeto a modificaciones.