5 de julio 2021

Desde el jueves 8 de julio y hasta el domingo 11 de julio, el Teatro San José presenta la Varieté Infantil 2021, con 4 espectáculos especialmente producidos para niños, niñas y familias. Los mismos se estrenarán, uno por día, a las 17hs en el canal de Youtube de la Secretaría de Cultura (Cultura SMAndes), para acompañar las meriendas y disfrutar de nuestros artistas locales. Participan de esta edición: Cristal y […]

21 de junio 2021

Se estrenó una nueva entrega de la ya popular y querida serie Historia Ilustrada, con los trabajos realizados por el grupo de Croquiseros Urbanos sobre el edificio de la Municipalidad.RESEÑA: El edificio municipal se construyó frente a la plaza central del pueblo, siendo el proyectista el Ingeniero Viñaco, quien trabajaba en Parques Nacionales. La nueva administración se planea de 1058 m2 y albergaba en su planta baja un salón para […]

27 de mayo 2021

En una audiencia en la que la jueza fue categórica, el Dr. Mariano Arriaga tras pagar una fianza de 200 mil pesos queda en libertad. No podrá salir del país por dos años, no podrá tener contacto con los medios, ni coordinar acciones como las que venía haciendo siendo referente de Médicos por la Verdad Argentina. Las advertencias de la jueza interviniente en la causa incluyeron la frase: «Si no […]

25 de mayo 2021

Por Graciela Vázquez Moure Estaba programado un debate sobre la pandemia y todo lo referente al Covid que desde hace meses cuestionan desde la organización Médicos por la Verdad. Mariano Arriaga recordamos salió desde Bariloche en noviembre en un recorrido por distintas provincias, en diciembre estuvo en San Martín de los Andes en tres encuentros en la plaza Sarmiento. Desde aquí siguió visitando 14 provincias dando su mensaje de paz […]

24 de mayo 2021

EL MUSEO PRIMEROS POBLADORES DECLARADO PATRIMONIO HISTORICO Por Graciela Vázquez Moure Recuerdo cuando en el año 1988 la pequeña casa de madera, con techo a dos aguas fue trasladada sobre unos postes impulsados por una máquina vial, llevada al lugar donde hoy se emplaza el actual Museo Primeros Pobladores en el Centro Cívico de la ciudad, la casa guardaba entre sus paredes una historia. Fue una de esas curiosidades que […]

