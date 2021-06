Editora

15 de junio 2021

UNA HISTORIA DE RESILIENCIA Y DE EVOLUCION ESPIRITUAL

EL DR. EDUARDO NICORA AUTOR DEL LIBRO “LA SALUD NO VIENE EN UNA PASTILLA” TRES TRANSPLANTES DE RIÑON Y SU VISIÓN DE LA SALUD, LA MEDICINA, LA ALIMENTACION Y LA RELACION ENTRE LA MENTE Y EL CUERPO. UNA ENTREVISTA CON DESDE EL SUR DIGITAL QUE AYUDA A SANAR EL ALMA

Por Graciela Vázquez Moure

Escribió un libro “La salud no viene en una pastilla” lo terminó de editar justo antes de la pandemia y de la cuarentena en el 2020. No se vende aún en librerías pero pude leerlo porque una querida amiga me lo prestó, ya que conoce a Nicora desde hace décadas.

Puedo decir que no dejaba de leerlo ni para servirme un café. Era verano y fue un placer en el atardecer recorrer sus páginas.

Es que Eduardo Nicora comienza su historia desde los 23 años, ahora tiene 56, y relata con detalle cada uno de sus trasplantes, tres en total. En Estados Unidos y en Argentina. Uno de sus donantes fue su padre y los otros dos fueron personas jóvenes fallecidas por distintas circunstancias, en un caso muerte violenta.

Desde el Sur Digital dialogó con el médico que vive en Buenos Aires. Atiende su consultorio con distintas terapias entre ellas medicina regenerativa y funcional, obesidad y sobrepeso entre otras cosas y también es médico en Punta del Este, este último año no pudo viajar.

Eduardo Nicora es un buceador de la vida. Agradece haber superado sus momentos más extremos. Siente que cada día hay que agradecer. Empezó a meditar, una de las principales premisas para estar equilibrado. Incursionó en Reiki, en bio decodificación y regresión a vidas pasadas. Uno de sus principales amigos es el Dr. José Luis Cabuli. Conoce profundamente la terapia floral del Dr. Edward Bach. Cree que la alimentación puede sanarnos y enfermarnos si no sabemos elegir los alimentos. Es un gran crítico de la farmacología, de la medicina que no siempre sana y sabe que las palabras palíndroma- comúnmente capicúas- tienen una gran energía como por ejemplo el YO SOY o los Mantras hindúes.

En esta entrevista recorrimos apenas algunos de sus saberes. Aquellos que me explicó fundamentando cada concepto. Este es el Dr. Eduardo Nicora, un ser que evoluciona cada día porque como él dice “nunca terminamos de aprender, para eso vinimos a este planeta”.

Desde el Sur Digital-Su experiencia de vida es maravillosa. Y lo que la enfermedad generó en su vida.

Dr. Eduardo Nicora-Hay que re inventarse.

-Su resiliencia es impactante. Cómo superó esos tres trasplantes. Fue un cambio de vida y de su visión de la medicina.

-Lo que nos pasa a todos los médicos es que los laboratorios están muy metidos en la formación del médico y salimos pensando en órganos y en síntomas, y entonces la farmacia en pacientes agudos funciona bien y en crónicos no. Hay que involucrar a muchas otras cosas para curarse de una enfermedad crónica. Nos quieren hacer creer que las drogas curan enfermedades crónicas y no es así.

– Es parte del negocio de la medicina.

-Bueno nosotros también vivimos de los enfermos, si no hubiera enfermos no habría médicos. Hay que enfocar la terapia de una forma en agudos y de otra forma en crónicos. Estos últimos no se curan con una pastilla. Se mejoran con dieta, ejercicio, meditación, con disciplinas que nos hacen cambiar la vida. Las enfermedades que no tienen cura le pegan distinto a cada uno. El estilo de vida es fundamental.

-Y la fuerza de no sumergirse en el pesimismo que provocan las enfermedades. Lo vemos ahora con el Covid, crean una gran oscuridad en la gente.

-Si pero sabe, cuándo uno tiene un propósito de vida y lo encuentra es lograr la felicidad. Para mí el propósito de mi vida es sanar y hacer milagros, es cuando uno puede ayudar a otros a encaminarse en la vida, a cumplir propósitos, ese es el motivo más importante de nuestra existencia.

-No todos los médicos ni la medicina en general tiene este objetivo tan claro como el suyo Eduardo. Y me impactó que usted médico, diga que vio en meditación al donante del riñón y en la oscuridad que estaba porque había tenido una muerte muy violenta. Y usted sentía esa energía en su cuerpo. ¿Qué puede decir sobre esa experiencia?

-Yo creo que eso fue accidental, en mi búsqueda encontré muchas personas que me ayudaron. La psicología tradicional sirve, pero para mi era otra cosa lo que buscaba, quizás no creía en la terapia tradicional… que me perdone Freud.

-¿Incursionó en otras experiencias que lo ayudaron?

-Claro. Me fue muy bien con regresiones a vidas pasadas, decodificación, con meditación, nadie encara esos tratamientos que salen de lo tradicional. Hay que reconciliarse con las sombras que uno tiene y tratar de sanarse. Porque si no es una mochila que se carga toda la vida. Experimentar e incursionar en otras disciplinas es un buen camino.

-Su experiencia puede ayudar a otros, sin duda.

-Le soy honesto en los dos trasplantes, el primero y el tercero, de personas desconocidas, tuve contacto con el órgano que me habían donado y sentí esa energía de la persona donante. Estuve hace unos días con el Dr. Cabuli*, tomamos un café y le regalé mi libro. Me decía que escribió varios libros en los que estaban mis vivencias. Fueron muy fuertes. Hay cosas que no creemos pero tenemos que creer en ellas y sobre todo cuando las experimentamos.

-Hay gente que se resiste a estar mejor, y en su libro usted lo expone. Hay formas para cambiar el estilo de vida cuando no nos ayuda.

-Es un laburo, hay que poner el cuerpo y otros prefieren tomar una pastilla, sin darse cuenta que esas pastillas muchas veces provocan efectos adversos, para mí la curación viene cuando nos conocemos interiormente. Cuando no nos engañamos. Todos somos discapacitados en algo. Algunos en el dar, otros en el amor, todos somos humanos. Encontrar donde estamos fallando, y solucionarlo es el objetivo. Para eso estamos acá.

-Su análisis de los medicamentos y los efectos adversos en su experiencia propia, es muy interesante.

-Sin duda hay millones de efectos adversos, solo ponen algunos en los prospectos comparados con otras drogas. Las drogas nuevas son mejores que las anteriores y cinco veces más caras que las otras. Las ganancias son cada vez más enormes. Y yo tengo que mantener mis riñones vivos y tengo que tomar medicamentos, pero hago otras cosas para estar mejor, la meditación por ejemplo.

-La alimentación es otro tema trascendente y preocupante. Los agroquímicos, los animales y la forma en que los crían y los matan. Qué difícil es la transformación ¿no?

-Yo lo que digo es que los auspiciantes de la Asociación Norteamericana de Diabetes son Coca Cola, y las empresas alimenticias que empeoran esta enfermedad. Por culpa ponen plata para las investigaciones. Dejemos de comer lo que nos hace mal y que esas empresas produzcan alimentos que no enfermen, es muy contradictorio lo que hacen.

-Usted menciona la codicia de los laboratorios, en definitiva son corporaciones ¿no?

-Pero como va a costar un millón de dólares un medicamento. Cuántas veces escuchamos que buscan una droga para alguna persona que tiene ese costo. Eso muestra codicia de la farmacia. Drogas nuevas para el cáncer, no curan siempre, y la gente le pone el cuerpo.

-Usted dice morir sanos a los 140 años, podríamos vivir más si comemos mejor, si nos ocupamos de nuestro cuerpo ¿cómo lo explica sin que sea una ironía?

-Mirá hubo un libro “Lifespan”-alarga tu vida- del Dr. David Sinclar. El habla que podemos vivir 100 años, pero que no llegamos porque nos enferma la industria alimenticia o la industria farmacéutica. Una empresa biotecnología de Brisbane California tiene dos drogas nuevas, la primera para osteoartritis de rodilla y la segunda para Retinopatía diabética y maculopatia y deterioro cognitivo.

Estas nuevas drogas vienen para acabar con el envejecimiento y su mecanismo de acción es a través de sacar la basura retirando las células senescentes, aquellas viejas y con poca funcionalidad. Esperemos que sean efectivas.

Veremos si pueden lograr una farmacia sin toxicidad y con pocos o nulos efectos adversos.

Y así podremos » morir sanos a los 140 años» como dice la Dra. María Blasco, una médica española.

-La medicina complementaria ayuda a la mente y al cuerpo. La neurociencia hoy aborda esta temática

-Sin duda hay una emoción que bloquea la mente y eso puede hacer un cáncer. Estamos gobernados por las emociones, veo muchos pacientes con estrés y a los 45 o 50 años quien genera esa hormona cortisol, es la glándula suprarrenal que están arriba de cada riñón, es la que maneja la hormona sexual, la ansiedad y el sueño, todo tiene que ver con el estado de ánimo. Si estás triste, deprimido, enojado, eufórico, la manera de adaptarnos es generar cortisol que mantiene la frecuencia cardíaca pero tiene que haber un equilibrio.

-Esta pandemia deja un tendal ¿no?

-Mucha depresión, y todo se va a ver el año próximo, todas las consecuencias. Lo estoy viendo en mi consultorio el estrés agudo de cuestiones diarias y momentáneas y el estrés crónico esas situaciones que perduran. Enferman ambos.

-Incertidumbre, tristeza por la muerte de seres queridos, quiebres económicos, entre muchas otras cosas. ¿Qué verán ustedes?

-El estrés crónico, el agudo. La glándula suprarrenal puede equilibrar hasta que se da vuelta y provoca la falta de cortisol, consecuencias graves, y empiezan las enfermedades. Muchas cosas son reales y otras imaginarias, pero todas provocan una alteración que termina en la enfermedad. Lo que hay que mejorar es la calidad de vida.

*El Dr. José Luis Cabuli: Nacido en Buenos Aires (Argentina), Médico cirujano. Su interés por los aspectos espirituales, mentales y emocionales del hombre le llevó al seminario de regresión de la Dra. María Julia Prieto Peres. Decide entonces abandonar el ejercicio de la cirugía y continuar como terapeuta de vidas pasadas, consagrando todo su tiempo y dedicación a sanar almas. El Dr. Cabuli tiene una gran amistad con el Dr. Eduardo Nicora.