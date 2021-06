Política

10 de junio 2021

TRABAJOS DE DESPEJE EN LA RUTA 40 CAMINO A CATRITRE, POR CAÍDA DE PIEDRAS¿VIALIDAD NACIONAL QUE ESPERA UNA TRAGEDIA?

Por Graciela Vázquez Moure

Estaba como intendente Jorge Carro, año 2005, hice la primera nota por un derrumbe que parte de él cayó sobre el capot de una camioneta con una familia dentro, que se salvó de milagro.Carro envió una nota con el artículo que publiqué en La Bandurria. El pedido a Vialidad Nacional era que se protegiera esa ladera por el riesgo que representa. Vinieron, recorrieron y nuevamente la inacción.En el gobierno de Luz Sapag se reclamó y Cristina Frugoni, intendenta de ese momento en el 2011 volvió a enviar un pedido al organismo nacional, lo mismo hizo Juan Carlos Fernández y si no me equivoco hace poco el intendente Saloniti reclamó por la situación de esa ladera.Esta mañana hubo un derrumbe, los de años anteriores fueron en la madrugada y por eso no hubo víctimas. Ahora nuevamente por la protección divina no pasó nada grave.

¿Pero surge la pregunta qué esperan una tragedia? No hay mucho margen de acción o cae la piedra sobre un auto o el auto tiene como alternativa el lago. Así de preocupante y grave.En el lugar trabaja personal de Protección Civil y Vialidad Nacional.Se recomienda circular con extrema precaución por el sector, atendiendo las indicaciones de los trabajadores presentes en el lugar.Me gustaComentarCompartir