9 de mayo 2021

LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES FIJA SU POSICIÓN FRENTE AL AUMENTO DE CASOS COVID EN LA CIUDAD

Firmado por su presidente, Lucas Mántaras, y con un extenso desarrollo, la institución fija su postura frente a la situación local. Es bueno destacar que el intendente Carlos Saloniti dijo hace una semana que se convocará a las instituciones al diálogo, para analizar en el caso de que sea necesario imponer nuevas medidas. La Cámara se adelanta en este caso dando a conocer su posición.

«La Cámara de Comercio Industria y Turismo de San Martín de los Andes en conjunto con PyMes, comerciantes, productores y emprendedores de nuestra ciudad, informamos que hemos tomado la siguiente posición respecto al creciente aumento de casos de COVID-19 en la región»

.»1- Decimos NO al cierre de comercios».»2- Decimos NO a las restricciones horarias».»3- Decimos NO a las pérdidas de fuentes de trabajo».»4- Decimos NO a las arbitrariedades del Estado».»5- Decimos el comercio NO CONTAGIA».

«Informamos que durante los últimos meses en ningún momento se han comunicado con nosotros para acordar alguna medida de contención, y no nos han consultado en cómo se verían afectadas las actividades de la localidad.

Tampoco se ha medido cómo las decisiones del 2020 repercutieron e hicieron de nosotros comerciantes endeudados, con escasa ayuda estatal y con una presión fiscal y tributaria que no da tregua».

«La falta total de empatía con las fuentes productivas del sector privado, que en nuestro caso son las PyMEs, el Turismo, la Gastronomía y el Comercio ha sido escandalosa». «Nos sentimos abandonados y al mismo tiempo víctimas de permanentes demandas económicas por parte del Estado. Nos acusan de inconscientes por el hecho de querer trabajar para poder sostener nuestra actividad de la cual viven muchísimas personas en nuestra comunidad».

«Las recientes protestas del personal auto convocado de salud han expuesto la grave falta de inversión y mejoras en el sistema sanitario estatal. Un claro ejemplo es el nuevo hospital modular sin equipamiento ni personal para que funcione».

«La inacción del Gobierno Nacional, Provincial y de la Justicia ante el caos desatado por los recientes cortes de ruta hizo que un alto porcentaje de turistas desista de visitar nuestra ciudad, que las empresas no cuenten con mercadería para trabajar, y peor aún, que toda la comunidad sufra la falta de combustible ¿y quién nos compensa esas pérdidas? ¿Esas reservas que se cayeron? ¿Esas prendas o mercaderías que no se vendieron? ¿Esos viajeros que no se sentaron a comer en un restaurante?».

«El comercio no contagia. No somos culpables de la propagación del virus. Cerrarnos y/o restringirnos es la salida fácil que encontraron las autoridades del COEM para evitar hacer un trabajo tedioso y complicado en la comunidad».

«El comercio no contagia porque tiene protocolos, porque cuidamos de los nuestros, porque queremos lo mejor para los clientes y somos responsables de lo que pasa dentro de los establecimientos».

«La pandemia nos mostró a todos que no la podemos ignorar, que la combatimos juntos o perdemos todos. Cerrar o restringir el comercio es buscar un culpable y lo que hace falta son soluciones a la altura del problema, en definitiva implementar gestión eficiente, que ya ha resultado en otros países como aumentar significativamente los testeos, el aislamiento de los positivos y la vacunación lo más intensa posible».

«El comercio, la hotelería y la gastronomía, generan trabajo y pagan impuestos. Son el sustento de un enorme porcentaje de personas; restringirlos y cerrarlos es atentar contra las libertades básicas que nuestra constitución ampara».

«Solicitamos se convoque de manera URGENTE a TODOS los representantes de los rubros de la economía y pongan en marcha el diálogo necesario para lograr un plan de contingencia», consensuado en pos de mantener las fuentes de trabajo del sector privado e intentar que el sistema de salud esté lo menos estresado. «Un trabajo difícil de lograr ya que no se hizo la inversión necesaria durante los 4 meses de respiro que nos dio el verano. Prueba de ellos es el nuevo hospital modular aún sin funcionar».

«No somos intransigentes, sabemos que la pandemia por covid19 es real pero no es la única realidad, nosotros somos esenciales para nuestra familia, para nuestros trabajadores y para nuestras empresas. El comercio no contagia y esa es una realidad que también se tiene que tener en cuenta. Hay que trabajar, con todas las realidades, con un plan de objetivos realizables, y teniendo presente siempre que el comercio no contagia».

Lucas Mántaras – Presidente

Sebastián Vicentin- Secretario