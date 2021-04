Política

QUIZAS ES HORA DE LIBERAR LAS RUTAS Y PENSAR EN EL RESTO DE LA SOCIEDAD. EL GOBIERNO PROPUSO A ATE UN AUMENTO DEL 53% AL BASICO

Por GRACIELA VAZQUEZ MOURE

El resultado de la última reunión mantenida entre ATE y el gobierno provincial es una propuesta que aumenta finalmente un 53 por ciento al básico para todo el periodo incluido en el acuerdo. El gobierno prepara un proyecto de ley de financiamiento para obtener los recursos. Los autoconvocados aún no dieron respuesta y lo analizarán en asamblea.La sociedad en su conjunto hace 20 días que tiene restricciones para circular libremente en las rutas, no tiene combustible normal en las localidades y debe hacer eternas colas para lograr 1500 pesos de nafta o de diésel. El comercio en general en el caso de San Martín de los Andes se ve afectado por la poca circulación de la gente, que obvio, cuida la poca nafta que logró haciendo en algunos casos colas de hasta 4 km de extensión. Por lo que se espera que la respuesta sea pensada, y tenga en cuenta además al resto de los neuquinos.Lo concreto es que la oferta del gobierno provincial a ATE, para otorgar un aumento del 53% al básico salarial a marzo de 2022, aún no tiene una respuesta de los autoconvocados, que si bien no fueron llamados oficialmente a negociar, están dentro del convenio de Salud Pública con el gremio estatal. Este lunes habrá asambleas interhospitalarias y una gran reunión en el piquete de Añelo, donde los autoconvocados definirán qué medias tomarán. Si levantan los cortes o, por el contrario, si siguen en las rutas.La propuesta estructura aumentos cada dos meses. El acuerdo general es hasta marzo de 2022. El acuerdo contempla beneficios específicos para los trabajadores del sector Salud y alcanzará al sector pasivo.En mayo ya se abonará el primer tramo del aumento para el sector Salud. El sector también recibirá tres bonos de 6500 pesos anunciados por el gobierno nacional.Asimismo, se pagarán 40 mil pesos adicionales en concepto de ropa de trabajo en dos pagos a partir de mayo/junio de acuerdo a lo previsto en los convenios colectivos de trabajo, incluido el sector Salud.Ante la segunda ola Covid19 se pasarán a planta permanente a trabajadores eventuales de Salud y Desarrollo Social en forma progresiva.