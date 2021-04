Política

22 de abril 2021

AHORA ATE ENTRA EN PARO POR TIEMPO INDETERMINADO Y QUINTRIQUEO TIENE UNA IDEA

Por Graciela Vázquez Moure

Corría el año 1975, años de una década violenta. Bombas, secuestros de empresarios, muerte en las calles del país y sobre todo de Buenos Aires. Títulos catástrofe en los principales diarios. Precios congelados de los principales productos, desabastecimiento de las empresas, inflación. Paros de diversos gremios. Muerto Perón un gobierno que perdía el rumbo. La economía tenía una de sus tantas crisis y de pronto un iluminado.

Como siempre ocurre, en economía cuando alguien gana otros pierden y así Celestino Rodrigo quien era ministro de Economía produjo el gran golpe de gracia. Se duplicaron las tarifas, los precios, hubo devaluación, y también los aumentos de salarios calmaron los ánimos, solo un poco.

Para quienes habían vendido algo en cuotas o comprado a plazo bienes importados, la situación fue dramática. Lo mismo ocurrió para quienes, por ejemplo, habían vendido un inmueble con la intención de comprar en poco tiempo otro mejor. Muchas de esas personas conocieron la ruina y jamás pudieron recuperarse del durísimo golpe. Muchos perdieron su dinero y la esperanza.

Llegaron las paritarias y los gremios lograron que las empresas en algunos casos aumentaran un 50% los salarios. Y así se produjo el tan recordado Rodrigazo. Un pantallazo escueto y poco profundo, no esperen un tratado de economía porque no tengo esa capacidad, solo cuento lo que viví de muy joven.

Hoy en nuestros días no difiere mucho la economía de aquellas épocas, sin querer meterme en un tema que me es lejano, solo quiero hacer un paralelismo con la situación de Neuquén. El gobierno se metió solo en esta encrucijada, simplemente por ignorar, por negar al que le pedía algo más, no era todo el sistema de salud, era una parte que no se sentía representada por ATE ni por UPCN.

Y entonces comenzaron las protestas, esas que la comunidad avalaba y así unos pocos se sumaron muchos más, porque vieron que ese acuerdo de los gremios les quedaba chico y se sumaron a los que ATE denominó los Elefantes. Y los cortes de ruta llegaron y los cortes en Vaca muerta llegaron, y la falta de combustible llegó también a nosotros que decimos que vivimos en el paraíso.

Y el paraíso se convirtió en un limbo. Las colas a la madrugada, el mal humor de quienes no pueden transitar por las rutas, el derecho que la Constitución nos otorga totalmente impedido.

Quedó la frase del secretario de ATE: “Nosotros seguimos trabajando en el marco de la organización, de hecho los autoconvocados correrán por su cuenta. Es como bailar con un elefante, no sabes si agarrarlo de la cola o de la trompa porque no tiene forma, lo que se está discutiendo«.

Y ahora Carlos Quintriqueo, secretario general del gremio, como fue vapuleado por muchos y se siente afectado por haber ignorado a ese elefante, tiene una idea que yo, humildemente comenté con unos amigos hace dos días: de la única manera que el gobierno sale de esta encrucijada es sentarse, hacer un pacto social y elevar los salarios de todos, porque si los autoconvocados piden el 40%, los que recibieron el 15, el 25 o el 35 saldrán a las rutas pidiendo lo mismo. Y ahora ya no son los elefantes, son todos los que componen el sistema de salud los que reclaman. Y ahí me saltó el recuerdo del Rodrigazo.

Y hoy en este día de la Tierra, en este punto del planeta se dirime una disyuntiva: Omar Gutiérrez se sienta con los gremios, incluido ATE o la provincia seguirá barranca abajo y ni hablar si hay desalojo por pedido de la justicia, esa práctica que únicamente se logra con represión y siempre hay algún muerto, ese que el gobernador teme que le tiren desde hace 20 días.

Lo real es que así el pueblo no admitirá seguir. Con las filas eternas para lograr 1500 pesos de combustible. Así los trabajadores no podrán seguir después de un año estresante y angustiante como el que vivimos. Nadie merece este maltrato. Nadie.

La propuesta de Quintriqueo parece ser la única que salva a los sindicalistas, calma los pedidos del personal de salud, lograría una paz social aunque fingida real, y nos permitiría seguir la vida en un año en el que la segunda ola se acerca y la incertidumbre otra vez parece que será la palabrita del año.

En manos de los dirigentes está la posibilidad de lograr acuerdos, ojalá que sean los mejores. Y me queda por decir: qué Dios los ilumine.