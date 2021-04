Política

19 de abril 2021

UN TIRA Y AFLOJE DEL GOBIERNO Y LOS AUTOCONVOCADOS.EN EL MEDIO LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS CORTES Y LA FALTA DE COMBUSTIBLE

Por Graciela Vázquez Moure

Podríamos decir que el gobierno provincial se encuentra en una situación de encierro, un conflicto que busca salidas que no son aceptadas por los autoconvocados de salud. Porcentajes que no mejoran la propuesta salarial que salga de ese 12% y que sea remunerativo. Los bonos solo ponen parches a la situación y el porcentaje que piden los trabajadores es imposible de cumplir, porque eso traería aparejado una reacción de otros sectores que recibieron el 25 o algo más, si las negociaciones hubieran sido lógicas en el momento de acordar, las cosas no hubieran llegado a este límite.

Vaca Muerta pierde 10 millones de dólares diarios por el bloqueo. Se pone en riesgo el abastecimiento de gas para la cuenca neuquina, las estaciones de servicio en alerta por la inactividad. Las colas interminables de vehículos que esperan camiones de combustible que no llegan. Un panorama penoso.

Por otro lado había circulado extraoficialmente que este lunes habría una nueva convocatoria en el Ministerio Público Fiscal pero por ahora nada lo confirma.

El sector mantiene los cortes que aumentaron en el fin de semana y en algunos de ellos existieron enfrenamientos entre quienes, con justa razón circular de una ciudad a otra y no pueden. Debió actuar gendarmería por ejemplo en el corte del Chimehuín.

Las cosas se complican cada vez más. Sin combustibles las ciudades afectadas como San Martín de los Andes, donde se empieza a ver desde hace días desabastecimiento. Sin transporte urbano porque no tienen combustible las unidades. Sin poder concurrir muchos vecinos a sus trabajos por no tener cómo hacerlo. Y cancelación de reservas en el turismo. La pesca que cursa su último mes y medio de actividad, ya se vio afectada con cancelaciones, los comercios venden menos y la Cámara de Comercio de la ciudad pidió este lunes que intervenga el intendente y los concejales en la búsqueda de soluciones, soluciones que son de difícil logro por lo que decía anteriormente, un 40% que no podrían otorgar, y si llegan al 25 los trabajadores quizás lo rechacen.

Tira y afloje de los dos sectores, el estatal y el de los autoconvocados, en el medio nuevamente la gente que si bien apoya el reclamo ya empieza a sentir que ellos también son afectados por esta crisis, esta provincia sitiada que hace 14 días vive en medio de una turbulencia peligrosa.