16 de abril 2021

¿QUÉ HACEN LOS INTENDENTES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LOS CORTES DE RUTAS Y EL DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE?

Por Graciela Vázquez Moure

Después de más de un año de pandemia, de quiebras, de incertidumbre, de angustias, de muertes y situaciones límite en el pueblo en general, seguir incrementando estas presiones es como que los médicos incrementen el estrés en los pacientes que están en terapia intensiva.

Esto último lo dijo el Dr. Facundo Manes en una entrevista radial en la mañana de este viernes.

Ya así sentimos que pasa en estos días la vida de quienes vivimos en la provincia de Neuquén. Son 9 días de cortes de rutas, cinco días de desabastecimiento de combustible y ya de algunos productos en los puntos de venta, 9 días de reclamos que se suman a más de un mes de medidas de fuerza de los autoconvocados de salud.

Situaciones que ya están al límite de reacciones violentas por quienes tienen que trabajar y el derecho constitucional del libre circular se ve impedido en 10 rutas y puntos clave en la provincia.

Quienes juegan al desgaste, ya sea el sector político, que deben dar un corte final a la situación sentarse y dialogar, llegar a acuerdos, ceder de ambas partes y que parecen ausentes o de quienes reclaman, llevan esta situación a un límite peligroso.

Qué hacen los intendentes de las localidades afectadas que hace una semana que no tienen combustible, que hace 9 días que ven los cortes que impiden que la gente que debe trasladarse por trabajo sufre el estrés que parecen no tener los políticos.

Si están haciendo algo no lo comunican y ante un gobernador que parece ausente aunque esté en su escritorio sublime, las cosas se enrarecen porque el conflicto es utilizado por otros sectores políticos que saben que a río revuelto ganancia de pescadores. Y así pescan, pescan el lado débil de un gobierno que no da respuestas y si las da es tarde, y entonces el sector que reclama redobla la apuesta porque ve que tiene apoyo de un gran sector de la ciudadanía. Y reitero, sin duda que el reclamo es genuino y totalmente inobjetable, pero todo un tiene un límite y lo digo, un límite de ambos sectores el político y el de los trabajadores. Si ese límite llegará, Dios no lo permita, cuando exista un muerto o más, es lamentable porque ya lo vivimos en 1997 con Teresa Rodríguez en Cutral Co y en 2007 con la muerte de Carlos Fuentealba, íconos de la protesta social y de la represión.

No se logra una sociedad pacífica con individuos alterados, me dijo alguien hace unos años y esto es lo que nos está ocurriendo. Alguien tendrá que decirle al gobernador que Neuquén necesita puentes, no zanjas.