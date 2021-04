Política

15 de abril 2021

UN CONFLICTO QUE TIENE LA PROVINCIA SITIADA. EN MEDIO DE UNA PANDEMIA ES POCO “SANO” NO LOGRAR SOLUCIONES

SIGUEN LOS CORTES DE LOS AUTOCONVOCADOS DE SALUD

Por Graciela Vázquez Moure

Es que el reclamo genuino que comenzó hace más de un mes empezó a enredarse con intereses poco claros, cuestión que siempre sucede cuando otros sectores se asocian a una medida de fuerza aprovechando la situación y debilitando al gobierno en este caso, neuquino.

Los camioneros que apoyaban en Vaca Muerta, no lo tomados de rehén que sufren hace días el abandono en la ruta cortada, sino lo que Pablo Moyano tenía como estandarte apoyando a los autoconvocados, dicen que ya no están en el lugar del corte. “El apoyo total del sindicato de Camioneros a los compañeros y compañeras de la salud pública de la provincia de Neuquén que están peleando desde hace tiempo por mejores condiciones laborales y por mejores salarios» fue el mensaje de Moyano. Una demostración no de solidaridad, sino de oportunismo político.

El mismo Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, en el momento en que la situación se endureció del personal de salud autoconvocados, manifestó: “venimos trabajando con los compañeros de Salud” y agregó: “Nadie sabe a quién pertenecen”.

El titular del ATE añadió que los trabajadores disidentes de los centros de salud “responden a otros intereses partidarios e intereses gremiales internos” y aseguró que los delegados participaron de las asambleas.

En el comienzo de las negociaciones se logró entonces un 25 por ciento por el trabajo extraordinario (guardias de salud, adicionales de guardias, recargo extraordinario, derivaciones aéreas y terrestres, traslado terrestre) y una modificación del 12 a un 15 por ciento de incremento salarial sobre el básico y adicionales remunerativos a partir del mes de marzo. Este punto fue rechazado por gran parte de los trabajadores que se vieron afectados. S e han sumado sectores de los hospitales de la provincia y este jueves en San Martín de los Andes una marcha que culminó con una olla popular en la rotonda de El Arenal le dio su impronta local.

Pero el endurecimiento de las medidas, el rechazo a una propuesta que si bien no es la esperada daría pie a seguir negociando desde otro lugar del conflicto, provoca lo que vemos una provincia sitiada con más de once cortes y sobre todo la paralización de Vaca Muerta que pone en riesgo la producción y el Plan Gas y que podría provocar el desabastecimiento de este recurso. Fue la primera aparición pública del neuquino y kirchnerista Darío Martínez Secretario de Energía de Nación, para dar estas declaraciones públicas este jueves.

Falta de combustible, y ya desabastecimiento en gran parte de las ciudades, rutas interrumpidas y daño económico grave para la provincia es lo que se está viendo.

Los 30 mil pesos no remunerativos ofrecidos y que cobrarán la primera cuota mañana 16 de abril, y ahora hay una mediación de la justicia para mediar en el conflicto.

El error del gobierno y de Omar Gutiérrez de no escuchar cuando todo se inició costó caro. El aumento de 70 mil pesos que se adjudicaron los diputados neuquinos fue lamentable. Sin duda que en más de un año de pandemia, el reconocimiento al sector salud debió tener una perspectiva más amplia y considerada elevando los salarios al menos, como reconocimiento mayor a quienes están en el frente de batalla. Más allá de los sectores que no representan a los trabajadores de salud, hay quienes incluso en San Martín de los Andes, también reclaman y con justa razón. En manos del gobierno neuquino está la solución y poder llegar a acuerdos que destraben un conflicto que empieza a ponerse peligroso por sus consecuencias.