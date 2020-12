Más Artículos

10 de diciembre 2020

Así lo comunicó por redes el intendente Carlos Saloniti, que viajó a la ciudad de Neuquén para mantener reuniones con distintas áreas de gobierno. “Estuve en el Copade Neuquén, junto al Secretario de Estado, Pablo Gutiérrez Colantuono. Se aprobó el financiamiento para llevar adelante el Concurso de Ideas para la refuncionalización de la Costanera del Lacar. La inversión fue gestionada ante el CFI y nos permitirá comenzar a trabajar en […]

21 de noviembre 2020

Es responsabilidad del CPE. El distrito IX es quien debería ocuparse de que los edificios estén mantenidos a pesar de que hace 9 meses que no hay clase presencial en San Martín de los Andes y en la provincia. Viendo el exterior uno imagina cómo estará la situación adentro de cada uno de ellos Hace unos meses mencionamos esto mismo, y nos preguntábamos quién se hacía cargo de cuidarlos, de […]

19 de noviembre 2020

No es información oficial, pero estamos en condiciones de adelantar que la obra de la plataforma 2 de estacionamiento del aeropuerto Chapelco se acaba de concluir, la número 1 como ya habíamos adelanto hace semanas, no se realizó y tampoco hay fecha para hacerlo, teniendo en cuenta que cuando el aeropuerto esté operativo no puede hacerse la obra. La plataforma 2 requiere de 28 días según normas internacionales para que […]

19 de noviembre 2020

Con el fin de garantizar y preservar la paz social de la comunidad toda de San Martín de los Andes, el Comité Operativo de Emergencia Municipal establece: Todos los rubros y actividades comerciales se podrán desarrollar sin excepción, de 7 a 16 horas, hasta el lunes 23 de noviembre, fecha en la que volverá a reunirse el COEM. Se mantendrá el horario de circulación habilitado de 7 a 16 horas, […]

18 de noviembre 2020

POR GRACIELA VAZQUEZ MOURE En un momento como el que vive la ciudad parece que el único que expone su autoridad es el intendente Carlos Saloniti. Una vez más tal como pasó la semana anterior con el paro de ATE que expuso a la ciudad a un grave riesgo ambiental. Nuevamente Saloniti poniéndose al frente de una crisis. Sergio Winkellman, compañero de fórmula de Saloniti, y presidente del […]

