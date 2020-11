Política

19 de noviembre 2020

El aeropuerto Chapelco-Carlos Campos estará operable recién para el 15 de diciembre

No es información oficial, pero estamos en condiciones de adelantar que la obra de la plataforma 2 de estacionamiento del aeropuerto Chapelco se acaba de concluir, la número 1 como ya habíamos adelanto hace semanas, no se realizó y tampoco hay fecha para hacerlo, teniendo en cuenta que cuando el aeropuerto esté operativo no puede hacerse la obra.

La plataforma 2 requiere de 28 días según normas internacionales para que el cemento frague por lo que recién para el 15 de diciembre la ANAC aprobará la reparación que desde los primeros días de setiembre comenzó en la aeroestación. Aerolíneas Argentinas ya sabe de estas condiciones y en breve según pudimos saber, estarán los vuelos hacia San Martín de los Andes en pantalla.

Lo que podemos confirmar la ANAC -ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL- definió que para esa fecha 15 de diciembre se habilitarán los vuelos a San Martín de los Andes, quedando así operable el aeropuerto.

Un detalle que no es menor, de cumplirse con esa fecha será después del eclipse del 14 de diciembre, por lo que esto no permitirá llegar al aeropuerto local a quienes viajen para ver este fenómeno, que podrán hacerlo con vuelos hacia Bariloche.

El gobernador Gutiérrez había dicho en los primeros días de noviembre que la aeroestación comenzaría a operar en los primeros días de diciembre, pero en realidad esa fecha se traslada comenzando la segunda quincena, y esto es posible debido a que después de su visita se envió más personal para hacer los últimos trabajos.

Asimismo se confirmó oficialmente que el 1ro de diciembre comenzará el turismo en la provincia y por ende en San Martín de los Andes, como Desde el Sur Digital ya anticipó hace semanas.

Con respecto a la controvertida decisión de volver a FASE 1, el ejecutivo local este jueves amplió los horarios para el delivery y aclaró que no existen restricciones para la llegada de las salidas de pesca, de montañismo o aquellas organizadas por agencias de turismo a pesar de las medidas que se tomaron esta semana que en un principio era regresar al confinamiento. Recordamos que debido a la reacción de un sector importante de la sociedad, y del no acatamiento del comercio en general, el COEM debió retroceder en las decisiones permitiendo que los comercios y las diversas actividades puedan trabajar de 7 a 16 hs. Por lo que trascendió además, que a partir del martes las restricciones que tanta reacción adversa provocaron, se levantarán.