Política

18 de noviembre 2020

¿DONDE ESTAN LOS CONCEJALES? LOS PROPIOS Y AJENOS QUE NO ESTAN CON EL INTENDENTE EN ESTA CRISIS

POR GRACIELA VAZQUEZ MOURE

En un momento como el que vive la ciudad parece que el único que expone su autoridad es el intendente Carlos Saloniti. Una vez más tal como pasó la semana anterior con el paro de ATE que expuso a la ciudad a un grave riesgo ambiental. Nuevamente Saloniti poniéndose al frente de una crisis.

Sergio Winkellman, compañero de fórmula de Saloniti, y presidente del Concejo Deliberante estuvo ausente, Laura Da Pieve igual. La única que respaldó como pudo al jefe comunal fue Eliana Rivera, que estuvo presente cuando el gremio y los trabajadores intentaron impedir la salida del intendente de las oficinas de Camuzzi.

Qué pensaban cuando en el COEM se propuso volver a FASE 1, que la sociedad es la misma del mes de marzo, donde el terror y el desconocimiento confinaron al mundo entero.

Qué creían los que asintieron la propuesta del Dr. Juan Cabrera y del Dr. Néstor Saénz, que quienes ya tienen sus ahorros agotados iban a acatar mansamente volver a cerrar sus puertas.

La demostración del miércoles por la mañana fue clara: la gran mayoría no acató la orden y entonces la insurrección es lo mejor para lograr la pérdida de autoridad. La convocatoria del miércoles al mediodía fue más grave que la del martes y se tornó violenta, lamentablemente se llegó al límite.

¿Será que propios y ajenos piensan ya en el 2023? Y ponen en práctica cuánto peor mejor…

Tanto Cambiemos como el mismo Saloniti no estaba de acuerdo con la medida, incluso ya la semana pasada se sabía de lo que iban a proponer, claro no era momento en medio de 200 toneladas de residuos en las calles, entonces la comunidad estallaba de impotencia. Y así lo postergaron para el lunes último, y se sabía que Carlos Saloniti no estaba de acuerdo, pero en esos momentos es cuando el intendente tiene que tener el respaldo político de sus concejales y vuelvo con la pregunta ¿dónde están?

Por qué Winkellman no estaba al lado de Saloniti el martes al mediodía donde un grupo de vecinos y comerciantes increpó duramente a la autoridad máxima, solo Martín Rodríguez del Frente de todos estaba ahí, pero ¿saben que me contaron varios? que fue quien dijo de costado “si esto no cambia el martes se sigue en FASE 1 hasta fin de mes”. Se llama tirar nafta al fuego, al menos en mi barrio.

Los concejales hicieron presencia con un comunicado en el que informaban que se suspendía la sesión del jueves, claro por el confinamiento, aunque hoy el zoom hace furor en el país, parece que aquí no corre.

Exponer la figura del intendente, ponerlo en riesgo en su autoridad, dejarlo solo, es tan vil como ausentarse de los momentos en que la ciudadanía requiere de contención, de comprensión de acompañamiento y ni hablar de sostener la figura de su autoridad y respaldarlo.

Los de Cambiemos no estaban de acuerdo, ¿por qué no lo dijeron? Porque es mejor llevar agua para su molino…

Señores, la gente ya no come vidrio, creo que este martes y miércoles quedó en claro que ya nadie acepta el terror, las falsas alarmas y pide coherencia. Pide trabajo no planes, pide respeto no lástima, pide que quienes están al frente del gobierno sepan que ya no se acepta ninguna decisión que lleve a la pobreza y al desastre económico, que ya es bastante grave.

Y en el hospital Dr. Ramón Carrillo sería bueno que se disipen las internas y que quien es su director el Dr. Ernesto Vignaroli esté al tanto de las decisiones del Coem , antes de que sean tomadas y comunicadas. Sería muy sano tratándose de médicos.