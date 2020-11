Política

17 de noviembre 2020

RECHAZO A LA VUELTA A FASE 1 DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES

La decisión tomada por el Coem el lunes último generó una serie de reacciones adversas a la medida.

Una de ellas es la dada a conocer por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad. En una nota firmada por Mariano González y Lucas Mántaras, se expresa que:

“Como es de público conocimiento, el COEM en el día de la fecha anunció su decisión de volver a fase 1 (tal cual se conoció el 20 de marzo de 2020) desde las 00 horas del día miércoles 18 de noviembre y hasta el lunes 23 inclusive, con la posibilidad de extender la misma de acuerdo a lo que defina el COEM en la reunión de ese día. En virtud de ello la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes aclara y manifiesta lo siguiente: Nos han convocado de urgencia para informarnos la medida que habían tomado, pidiendo el apoyo de las instituciones allí presentes. No vamos a dar el apoyo solicitado a una medida que entendemos no tendrá un impacto que represente una mejora en la situación de los contagios y sì perjudicará muchísimo a un sector que viene muy golpeado. Las razones que nos explicaron son que se toman estas medidas para poder identificar los conglomerados de contagios y sus nexos vinculantes, algo que entendemos es muy difícil de hacer en este contexto de circulación comunitaria tal como fuera decretada recientemente, contemplando la falta de RRHH para este fin. No vemos conveniente retornar a la fase 1, teniendo en cuenta que durante estos más de 8 meses el sistema sanitario tuvo la posibilidad de ser fortalecido y preparado justamente para afrontar esta situación. Si se tiene en cuenta que el sistema de salud no está saturado en este momento, dicho esto por uno de los responsables de Zona Sanitaria IV el Dr. Juan Cabrera en el transcurso de dicha reunión informativa, según lo manifestado por la misma autoridad el próximo miércoles estarán arribando profesionales de salud que envía el Ministerio de Salud de la Nación y también se está poniendo en marcha el Hospital Modular, no vemos el por qué volver a fase 1 en este contexto. En 15 días, el próximo 1 de diciembre se espera una apertura irrestricta al turismo según lo manifestado por el Gobernador de la Provincia el Cdor. Omar Gutiérrez y consideramos que la medida adoptada por el COEM no será efectiva y tiene un mensaje muy negativo para quienes estaban decidiendo visitarnos a partir de esa fecha y durante la temporada estival. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martìn de los Andes fue invitada al solo efecto de recibir una comunicación sin posibilidad de aportar un punto de vista que pueda cambiar lo ya resuelto.

Está claro que, en esta situación, lo recomendable es el cuidado personal para evitar el contagio y proteger a las personas de riesgo. La cuarentena ha sido muy cuestionada en su efectividad a nivel mundial para combatir este virus que tiende a propagarse rápidamente. Si se tiene en cuenta el bajo impacto sobre personas que no se encuentran en situación de riesgo, el aislamiento social preventivo y obligatorio no parece la mejor estrategia. A tantos meses de haber estado en esta situación de restricción de trabajo total o parcial, volver a fase 1 es inadmisible, alguien debe hacerse cargo de este fracaso. Por todo lo expuesto es que la Cámara de Comercio, Industria y Turismo en esta oportunidad no apoya la medida anunciada, solo nos queda como institución recibir la decisión del COEM como legítima, consideramos que de haber habilitado al diálogo oportunamente, se podrían haber estudiado otras alternativas para disminuir la circulación del virus, La vuelta a la fase 1 nos volverá a impactar pero esta vez en un contexto seriamente perjudicado, más fuentes de trabajo comprometidas y la economía de miles de pymes con menos aire para subsistir.