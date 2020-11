Cultura

15 de noviembre 2020

La escritora Laura Miranda estuvo vía zoom en la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes. Presentó su última novela “Ecos del fuego” y en esta entrevista adelanta el tema de su próximo libro

Por Graciela Vázquez Moure

“Las historias me encuentran a mí, quizás mirando el mar busco señales y trato de contar todo en lo que realmente creo” así comenzó la charla vía zoom en la que Laura Miranda participó de la 14° Feria del Libro de San Martín de los Andes, este año con una modalidad virtual debido a la pandemia.

Es abogada y vive en Mar del Plata, pero la distancia no fue un obstáculo para acercarse al público lector de la ciudad cordillerana.

Laura es una de las referentes de la novela romántica, un género que desde hace años es furor en nuestro país, y aunque en tiempos de los movimientos feministas ha cambiado la temática, la escritora marplatense analizó en la presentación de su último libro “Ecos del fuego”, esta realidad, abordando el tema sin demagogias y aportando su pensamiento, desarrollando además su postura que se refleja en los personajes de sus novelas.

En la charla que me tocó llevar adelante, (convocada por Silvia Walker de la librería Patalibro), me encontré con una mujer sensible, profunda en sus convicciones, romántica, defensora de la mujer y sus derechos pero, comprensiva con el sexo masculino cuando ella misma expresa que el camino es transitar a la par, ni adelante ni atrás, sino juntos en la vida y así lo demuestra en el argumento de sus novelas.

“Tengo una conexión con la esencia de lo que quiero contar, y mucho de lo que relato en mis novelas es parte de lo que realmente creo” expresó al referirse a invocar el Universo, a que sus personajes practiquen la meditación o al manejo del mundo energético, muchos de estos elementos están en “Ecos del fuego”.

Las protagonistas tratan de ser diferentes, enfrentan los desafíos y como Elina Flabet Dumond, el personaje central de su última novela dice, intenta a diario ponerle palabras al silencio “para que otros puedan comprender lo que yo misma no entiendo” así lo expresa al comenzar su último libro.

Ser, encontrarse a sí misma, la búsqueda de la identidad, descubrir el amor y desentrañar los afectos incluso de los seres más cercanos, son los conflictos que la escritora desarrolla.

Laura Miranda dice que así como la protagonista de su novela, ella misma está conectada con el Universo, con la meditación, con la energía que fluye en la orilla del mar, en la ciudad donde reside. Vive en el “aquí y ahora” y en sus argumentos está presente el mundo femenino o aquellos síndromes que surgieron en algunos casos de sus propias lectoras, como es el caso del síndrome de “Sjögren”, ese que algunas personas sufren y que no les permite llorar, ni emocionarse hasta las lágrimas como muchas veces sucede en la vida, porque las glándulas salivales y lacrimógenas están afectadas. Este también es un logro de la autora, visibilizar aquellos síntomas que muchas veces son ignorados por la mayoría de las personas.

“Respeto los estereotipos pero mi compromiso en la literatura es la verosimilitud y trato de que cuando escribo lo que cuento cuando alguien lo lee no diga que esto no le pasa a nadie, me gusta que surjan preguntas y mi compromiso es ser verosímil también en las respuestas” expresó en la entrevista.

La próxima novela ya tiene un norte y según lo dijo el miércoles en el encuentro, será la maternidad como elección, uno de los temas candentes en el mundo femenino de nuestro tiempo. “Ya está escrita y se enfoca en la elección de la maternidad, elegir tener un hijo por el deseo de llegar a ser madre, y que quien decida otra elección sea respetada por esa determinación”.

Sus novelas anteriores publicadas también en el 2020 por la editorial VeRa son “Volver a mi” y “ “Después del abismo”, la última y analizada en este encuentro con San Martín de los Andes, fue “Ecos del fuego”, una historia signada por la búsqueda de la identidad, la necesidad de la protagonista de afirmarse en sus convicciones, y en la que su trama nos lleva a un final inesperado donde se revela el secreto, solo hay que leerla para descubrirla y sentir que en muchos capítulos de su trama podemos ser un espejo.