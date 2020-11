Política

11 de noviembre 2020

TODA UNA COMUNIDAD DE REHEN POR EL PARO DE LOS MUNICIPALES. BASURA EN LAS CALLES Y RATAS QUE DISFRUTAN DE ESTE FESTIN

Por Graciela Vázquez Moure

La imagen se multiplica por cientos en la ciudad. El intendente trata de controlar la situación juntando algo con camionetas, pero recordamos que San Martín de los Andes no tiene vertedero y tampoco todavía, planta de transferencia por lo que son los mismos camiones son los que llevan la basura a la planta de transferencia de Balsa Vieja y luego al vertedero de Alicura. Cientos de kilómetros para depositar los residuos.

Entonces solo se puede retirar los reciclables a la planta SIRVE, pero los orgánicos son el disfrute de las ratas.

Por su parte la Junta Interna del gremio Ate, y un grupo de trabajadores se sientan en la puerta del municipio sin distancia social y algunos sin barbijo. Los mismos que piden protocolos y que en este caso nada les importa del riesgo que están provocando a los vecinos de la ciudad.

Ya la pandemia agobia, arremete en este momento de transmisión comunitaria, y a esto le sumamos las bacterias que salen de cada canasto de residuos que ya no es posible controlar.

Esos mismos trabajadores que el gremio dice proteger, son los que cuando tengan que juntar los residuos de 15 días expuestos al calor, se pondrán en riesgo que es tan grave como el virus que acecha.

NO HAY PLATA, y no se puede dar el aumento que piden, dijo nuevamente el intendente Saloniti, y parece que cuesta comprender esta frase que hace meses se repite, porque la comuna solo recibe el 30 o 40% de los impuestos municipales. Porque si no se dieron cuenta detrás hay una sociedad deprimida económicamente desde hace 8 meses. Esa misma que en un gran porcentaje no tiene la posibilidad de cobrar un sueldo.

Entonces quizás comprendan que ellos mismos se ponen en riesgo, si es que no les importa el daño que están haciendo a toda la comunidad, aunque sea traten de pensar en ustedes mismos y en sus familias.

Si la solidaridad no existe, que al menos exista el egoísmo de pensar en lo que les provoca a ustedes como trabajadores, esta medida de fuerza.