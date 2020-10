“Necesitamos cuidarnos, ser responsables, no ir a trabajar si se tiene síntomas, consultar a los números del Hospital”, concluyó Cabrera y finalizó: “No podemos estar al lado de cada uno y se apela a esto, a la responsabilidad individual, porque no hay institución estatal o privada que pueda evitar que esto suceda”.

Los referentes de Zona Sanitaria además descartaron la existencia de una circulación comunitaria del virus. “El nexo ya lo hemos encontrado, y los casos nuevos los estamos trabajando. Si uno no encuentra un hilo de contagios, se puede llegar a esa conclusión, pero hoy no estamos en esa etapa”, expresó Cabrera y añadió: “Que haya personas sin nexo en un primer momento es lo habitual. Este fin de semana lo que ocurrió fue que teníamos muchos casos a los que no les encontrábamos el nexo, necesitábamos el tiempo y al culminar este fin de semana lo hemos hecho. Tenemos que apuntar a proteger a la población vulnerable. Hoy, más del 60% de los positivos tienen entre 20 y 40 años”.

“Lo importante en este escenario es entender que no vamos a hacer nada que nos lleve a ese péndulo de perjudicar a uno y beneficiar a otro”, indicó Saloniti: “En un momento de crisis, vamos a tratar de que los efectos negativos sean los menos posibles, por eso las medidas que tomamos tienden más a la restricción de circulación que aquellas que afecten a medios laborales, cotejando siempre con Zona Sanitaria y el Hospital. Queremos llevarles a todos la tranquilidad de que no tomaremos decisiones extremistas”.

Más Artículos

26 de octubre 2020

Reiteraron que no hay circulación comunitaria del virus. Antes del jueves mantendrá un encuentro con todas las Cámaras e Instituciones Intermedias Buscan equilibrio entre el sistema sanitario y la actividad de la ciudad Ratificó que el 1ro. de noviembre empieza la temporada de pesca y sigue adelante el Turismo de Segundas Residencias. Analizan cómo encarar el verano El Intendente Carlos Saloniti encabezó este mediodía de lunes una conferencia de prensa, […]

26 de octubre 2020

El último comunicado del COEM, este lunes 26, da información clara de la situación de San Martín de los Andes. Detalló que el conglomerado de casos de la Residencia Modelo de adultos mayores se encuentra “contenido”, y que los casos ya existentes dentro del mismo “siguen siendo todos leves”. A su vez, con respecto al conglomerado de casos identificado en el Hospital Ramón Carrillo, se informó que “continúa contenido”, que aproximadamente la […]

25 de octubre 2020

EN EL PARTE DE LA NOCHE DEL SABADO ACLARAN SOBRE LAS RESTRICCIONES DEL DOMINGO Y TRABAJAN EN DETECTAR LOS NEXOS DE LOS NUEVOS CASOS Zona Sanitaria Cuarta informó el fallecimiento de un vecino de San Martín de los Andes que había contraído Covid-19 y se encontraba internado en el nosocomio local. Se trata de un masculino de 76 años y es el tercer fallecimiento por Covid 19 de un vecino […]

22 de octubre 2020

Fue una mañana convulsionada en el legislativo local, al menos en su entorno, con carteles, presencia de gremios, estudiantes y vecinos que no querían que se incrementara el boleto de Expreso Los Andes. Es bueno recordar que hace dos años que no se actualiza la tarifa, ya que el año pasado no se llegó a un acuerdo y no hubo aumento. La licitación que hace 10 años se adjudicó […]

21 de octubre 2020

A partir de la tarde de este miércoles 2, vuelve a circular Expreso Los Andes, luego de una asamblea con los trabajadores y el depósito del 50% restante de los fondos para pagar los sueldos de setiembre, se restableció el servicio. Se informó desde el la Subsecretaria de Tránsito y Transporte que la primera unidad salió después de las 14 hs desde Chacra 30. El subsidio nacional fue acreditado […]

