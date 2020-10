Editora

25 de octubre 2020

“Cuando sabemos que algo va en contra del bienestar general creemos en la rebeldía en paz” Entrevista al Dr. Mariano Arriaga el médico que inició la travesía “Aliados de la Gloria. Cabalgata por la verdad” y que propone no obedecer al miedo

Por Graciela Vázquez Moure

El Dr. Mariano Arriaga está en la misma línea de Médicos por la Verdad, son los profesionales de la salud que rechazan el control sobre la población y hacen una profunda crítica de muchas de las teorías, control y prevenciones que se impusieron en la pandemia, en el mundo entero.

Dialogó con Desde el Sur Digital, se encuentra en la ciudad de Bariloche, esperando restablecerse de una caída de un caballo, con el que iniciaría su travesía “Aliados de la Gloria. Cabalgata por la verdad”, una propuesta que intenta llegar hasta Salta.

En el diálogo con Arriaga abordamos diversos temas. Entre los que también desarrolló la ley que ya tiene media sanción en diputados y que otorga protección jurídica a los laboratorios que suministren la vacuna contra el coronavirus.

“El caballo que compramos terminó siendo muy rebelde, intentamos hacer una doma muy amorosa y con una ceremonia especial y cuando intenté montarlo me tiró. Mientras hablo con usted estoy con la pierna en alto, porque está muy inflamada. Después de esto estamos buscando un caballo que sea más dócil” así comenzó la charla con Mariano Arriaga y en la que abordó diversos temas que es bueno analizar y que nos llevan a la reflexión.

Dr. Mariano Arriaga con un grupo de vecinos de Bariloche en la vigilia del Centro Cívico

Desde el Sur Digital-¿Cuál fue hasta ahora su experiencia en Bariloche?

Dr. Mariano Arriaga- En Bariloche encontramos gente hermosa y se hizo una red mucho más grande de lo que imaginamos. Tuvimos dos reuniones en la plaza, una fue el 10 de octubre con un resultado precioso, con diálogo, comprensión y sobre todo lo que intentamos es aumentar la vibración de la gente, mirar hacia una suerte de despertarnos todos juntos, y el objetivo se logró.

Luego formamos parte de la vigilia el 14 de octubre en el centro cívico y que abarcó todo el país, esto por la ley que le da impunidad a los laboratorios. Estamos pendientes, se aprobó en diputados y por lo que sabemos que en senadores, se tratará la semana próxima y hay que estar atentos para hacer una movida similar. Es muy importante que el ciudadano común sepa de qué se trata esa ley, porque tiene media sanción y genera impunidad a todos los laboratorios que produzcan la vacuna. Si genera cualquier tipo de mala praxis, nadie podría iniciar acciones.

- Y por lo tanto no habrá responsables…

-Totalmente, la vacuna no está todavía autorizada y ya se le da impunidad a los laboratorios. De aprobarse esta ley arrastra por sí misma la obligatoriedad de la aplicación, con una estrategia legal, cuando tienen la ley de impunidad arrastra la obligatoriedad y la ubica en el calendario nacional de vacunas.

-Con lo cual comprendemos que es una estrategia futura: ¿la vacuna sería obligatoria?

-Así es. La gente está tan cansada del encierro, de los controles y desesperada por trabajar, porque la verdadera pandemia sin duda es la pobreza, y entonces muchos por desgaste terminarán aceptando la obligatoriedad de la vacuna, que es un producto “transgénico de ácido nucleico sintético”.

-Supuesta pandemia. ¿Por qué la denomina como supuesta o falsa pandemia? Y cuál cree que es la razón por la que el planeta entero acató las disposiciones de confinamiento y control.

-Tu pregunta es amplia. Son tres aspectos: la declaración de pandemia es posible porque en el 2009 la OMS cambió la definición de pandemia, antes era una epidemia que recorría todo el planeta. Se definía por mortalidad y morbilidad. Pero hace 11 años se cambió y se considera pandemia sin tener en cuenta la cantidad de personas que mueren y las que se infectan.

Eso significa que podría ser pandemia la obesidad, la diabetes, el Sida, pero han decidido nombrarla como pandemia porque les sirvió a su estrategia, y están usando una situación sanitaria para un protocolo político y económico mundial. Intentan el control planetario inédito basándose en esta estrategia de la pandemia.

Es falsa porque en el mundo mueren 0.02% de las personas que se infectan y en Argentina el 98% de las personas se recuperan, por lo cual no hay justificativo desde el punto de vista de mortalidad, morbilidad y cantidad de casos para que se declare pandemia.

-¿O sea que la estrategia fue cambiar la definición y así pueden declararla pandemia?

-Exacto. Cuando un Estado declara una pandemia tiene una cantidad de atributos legales que le permiten determinar un control totalitario como lo hemos visto en nuestro país y lo vemos nuevamente en algunos países de Europa. Controles en las rutas que no dejan libertad de tránsito, el uso de barbijo obligatorio, la cuarentena, nada tiene sentido sanitario.

-¿Por qué fue mundial? Cómo es que el planeta acató las imposiciones de control

-Porque en la gran mayoría de los gobiernos hay poderes claros detrás, que son los que le imponen las normas a estos gobiernos visibles. Hay un conjunto de personas que son las gobiernan a los gobiernos. Se ve claro cuando en Davos todos los años un grupo de personas son dueños físicos del 70% del dinero que existe en el planeta, ellos generan las estrategias de cómo será la economía en el próximo año. Dueños de Bancos o grandes grupos empresarios son los que determinan las políticas.

-Lo que se llamó hace décadas el Gobierno Secreto.

-Exacto. Son los que patrocinan políticos en campaña, son dueños de muchos medios de comunicación y de grandes empresas. Y aquí cierra el tablero general del planeta con esta pandemia, están en todos los países e imponen este control.

-Lo que hace dos décadas comenzó a llamarse el Nuevo Orden Mundial.

-Ya no con guerras sino con la imposición del miedo que transforma el comportamiento de la gente con cuestiones de epidemias y enfermedad. Y esto no es ni la derecha ni la izquierda, es la actitud de los dueños del dinero

-Lo traslado virtualmente a San Martín de los Andes, cuándo estima que llegará a la localidad, ya que está demorado por el incidente con el caballo, ¿no sería oportuno pensar en un vehículo?

-Hacerlo cabalgando tiene que ver con el contacto con la naturaleza, generar un despertar en comunión. Viajamos sin barbijos y sin permisos, un traslado pacífico, poder transitar constitucionalmente, cuando sabemos que algo va en contra del bienestar general creemos en la rebeldía en paz. Me crucé con un escrito de Gandhi cuando propuso la liberación de la India, y él mencionó que un pequeño grupo de ingleses no podía gobernar sin el apoyo del pueblo indio. En mi interior sentí que este pequeño grupo, que quiere gobernar el planeta, no puede hacerlo sin el apoyo de los ciudadanos, y con esta misma perspectiva tomé la decisión de la desobediencia y NO OBEDECER AL MIEDO, y obedecer al AMOR en acción… con la fuerza del espíritu. Por eso salimos a caballo porque hay caminos alternativos y además está el símbolo al gaucho genuino, el gaucho de valores, muy olvidado. Creemos que podemos hacerlo desde una actitud pacifista.

- ¿ Y entonces cómo sigue su travesía. ¿Cuándo estima que vendrá a San Martín de los Andes?

-Estoy recuperándome de un hematoma de mi pierna por la caída del caballo, que como te contaba al comienzo compramos algunos caballos a distancia, en confianza de que serían mansos y uno de ellos era muy bravo, para nada manso, y bueno… me tiró. Cuando me restablezca de este problema en mi pierna encaramos la ida hacia San Martín de los Andes.

-¿Este virus salió de un laboratorio con el objetivo de invadir el mundo? Usted qué piensa Dr. Arriaga, ¿qué es un virus de diseño?

-Mirá esa conclusión llevará años. Lo que tenemos que reflexionar es que el Covid es un virus que tiene décadas, yo lo estudié en la universidad y me recibí hace 30 años. El Dr. Montagnier, virólogo francés y Nobel de medicina, su equipo descubrió el virus del Sida, descifró parte de la cadena genética del Covid 19, y cuando lo hizo dijo que en esa cadena genética estaba encriptado información del virus del Sida, y que era un virus de diseño, viniendo de él al menos merece la duda de que pudo ser diseñado en un laboratorio. Otra cosa importante es que para entender un virus hay que conocer toda la cadena genética no parte de ella, y esto no se logró aislar en su totalidad, con lo cual pensamos que no sabemos a qué enemigo nos enfrentamos, para desarrollar una vacuna contra un virus es indispensable tener la cadena completa, entonces cómo es posible que en semanas pueden tener una vacuna cuando el virus no está totalmente aislado. La respuesta es muy preocupante. Los únicos que podrían tener una vacuna son los mismos que habrían creado el virus: los chinos. Cuál es la intención de una vacuna y cuál fue la intención de crear un virus de este tipo, un tema para la reflexión. Incluso a la Argentina la ofrecen como voluntaria para las pruebas, me pregunto ¿esto es cuidar al pueblo?

-Cuánta confusión se ha generado ¿no? Y no tiene que ver con ser de derecha o de izquierda, pero dentro del gobierno proclaman que el país debe tener la vacuna china.

– La cuestión Graciela es reflexionar. Piensen que renuevan las medidas de control cada quince días. Europa intenta nuevamente confinar a la población. Hoy en día justifican nuevamente medidas de control. En esta pandemia se responde con empoderamiento y un diseño de la vida personal que nos indique hacia dónde vamos, y una versión de ser nosotros mismos, no gobernados por el miedo que ataca nuestra inmunidad.