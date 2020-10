Es bueno recordar que hace dos años que no se actualiza la tarifa, ya que el año pasado no se llegó a un acuerdo y no hubo aumento. La licitación que hace 10 años se adjudicó la empresa, expresaba que cada año se actualizaría el costo del boleto.

22 de octubre 2020

21 de octubre 2020

A partir de la tarde de este miércoles 2, vuelve a circular Expreso Los Andes, luego de una asamblea con los trabajadores y el depósito del 50% restante de los fondos para pagar los sueldos de setiembre, se restableció el servicio. Se informó desde el la Subsecretaria de Tránsito y Transporte que la primera unidad salió después de las 14 hs desde Chacra 30. El subsidio nacional fue acreditado […]

20 de octubre 2020

Durante las últimas 24 horas, además de los 3 nuevos casos que se confirmaron ayer (en los partes provinciales) en San Martín de los Andes; la Zona Sanitaria IV recibió el resultado de seis (6) nuevos positivos dentro de la Residencia Modelo. Respecto a los tres informados este lunes, corresponden a un personal de salud, un personal de limpieza y a un contacto estrecho de un caso confirmado. […]

19 de octubre 2020

La ciudad está sin transporte urbano de pasajeros desde hace 12 días. Es muy complicado para la gente que vive a mucha distancia de sus trabajos o que por otras causas debe trasladarse en colectivo. La situación de la Empresa Expreso Colonia, Expreso los Andes en nuestra ciudad, que hace 10 años brinda el servicio, es muy complicada desde lo financiero y económico. Este lunes el secretario de economía […]

11 de octubre 2020

Fue en la tarde del sábado. Camionetas del municipio y privadas recolectaron los residuos, trabajo que debería ser realizado por el personal correspondiente. Fueron vistos en la ciudad y en los barrios. Es que la negativa del gremio ATE que derivó su reclamo salarial en algo más complicado: pidió la renuncia del secretario de obras y servicios públicos Alfredo Muñoz, haciendo pública una denuncia que implica diversos temas laborales. […]

