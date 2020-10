Editora

1 de octubre 2020

“Preparen los cementerios” la frase poco feliz de la ministra de salud y un efectivo policial sancionado por pedir oración por un compañero: creo que estamos muy mal

Por Graciela Vázquez Moure

Yo creo que la pandemia provoca un gran desequilibrio en la población, pero en especial esto se aprecia en quienes están al frente de las instituciones. Esta semana la ministra de salud de la provincia Andrea Peve pidió que preparen los cementerios, porque en octubre la cantidad de casos será alarmante. Sin duda que los casos en la provincia y sobre todo en la ciudad de Neuquén crecen, y hay temor en las autoridades en saturar el sistema de salud, nadie niega esto.

Quizás pensó que con el MIEDO puede crear más consciencia y responsabilidad. Lamentablemente le podemos decir ministra que en ningún lugar del mundo esta técnica produjo efecto positivo. Solo se incrementaron los casos de ataques de pánico, paranoia, criminalización hacia el enfermo, incremento de psicofármacos en forma alarmante o en el mejor de los casos indiferencia.

No sabemos si habrá más personas fallecidas, nadie lo sabe, pero la poco feliz frase no fue lo mejor, expresada desde una funcionaria que debería crear consciencia e informar transmitiendo tranquilidad a la gente.

Y este jueves se conoció algo más loco todavía en un medio regional dice el titular “Para la Dirección de Seguridad, el efectivo generó alarma social en plena pandemia. El abogado del cabo denunció persecución y patrullaje cibernético” cuál es la causa un posteo en el mes de julio: “Se agravó el estado de uno de los policías positivos de Covid-19. Pedimos oración” y esto le generó una investigación y sanciones porque alarmó a la gente con su pedido de oración.

El mundo del revés, sigue haciendo estragos. Será que el virus además de todo lo que incluye en su conformación tiene el de la “vaca loca”, capaz que a los chinos también se le escapó este que provocó conmoción mundial en la década del 80, y que sabemos que anda rondando muy cerca también.

Humildemente le pido a la ministra que haga unos minutos de meditación diaria, seguro que lo necesita porque la presión de siete meses de tomar medidas, ver como cada cosa que se hace tiene su pro y su contra, y descubrir que mucha gente aún no tomó consciencia de lo que se debe hacer para escapar de este virus que no se irá, no permite razonar con la mente en equilibrio, lo vemos inclusive en el presidente Fernández y en muchos otros.

En cuanto a los que tomaron la decisión de sancionar a un efectivo policial que pidió oración, solo me resta decirles que lo mejor es orar por ellos para que Dios los ilumine y puedan darse cuenta que la fe es lo que sostiene a muchos, y que la mayoría de las veces conduce por buen camino.

Espero que no me sancionen por pedir oración por todos.