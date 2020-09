Política

2 de septiembre 2020

DOS RENUNCIAS EN EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD. LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA JEFA DE RRHH. AMBAS DIMISIONES PROVOCAN UN CIMBRONAZO EN LA TRANQUILIDAD CORDILLERANA

Por Graciela Vázquez Moure

Analizamos ambas dimisiones. No comparten un eje temático. La Jefa de Recursos Humanos renunció por el pago de horas extras, cuestión que ya tiene el informe Contraloría y fue entregado al Concejo Deliberante, y la advertencia que Mariana Marturano habría hecho considerando que no era una situación regular pagar horas extras incluso a algunos trabajadores que estaban exceptuados por la pandemia. Pero la decisión se fundamenta en declaraciones que Marcelo Sánchez, secretario de gobierno, habría realizado en forma pública, y posteriormente por la intervención que el funcionario dispuso sobre el sector municipal. Alejandro Gallardo director del área, también elevó su queja al intendente por esta decisión que no fue comunicada en tiempo y forma. Situaciones incómodas, al menos, que terminaron con la renuncia de una de las involucradas en el tema.

Sabemos que el informe de Contraloría deberá ser analizado por el Tribunal de Cuentas, que dará la última palabra sobre la decisión del pago de horas extras en plena cuarentena, después será decisión de los concejales ver el curso que tomará la situación, ya en este caso en forma directa con el intendente Saloniti, que al menos lo que pudimos saber es que todo se hizo en forma legal y que no existió malversación de fondos en ningún momento en que se adoptó la medida, en los primeros meses de la cuarentena.

A esta situación que sin duda rompe la armonía del trabajo cotidiano, se sumó el martes último la renuncia de la Secretaria de Educación Flavia Bustos, que si bien fundamenta por “cuestiones personales” frase que siempre se introduce en una renuncia, tendría un basamento mucho más complicado desde lo institucional.

(Foto Leo Casanova)

Bustos trabajaba en el CPE hasta que fue propuesta para la Secretaría de Educación en el Municipio, área que fue elevada a ese rango para jerarquizar las funciones.

Pero Flavia Bustos había hecho el trámite para prescindir del sueldo provincial, para poder acceder al sueldo municipal, 145.000 pesos, es lo que cobra un secretario. El sueldo municipal lo percibió, porque desde siempre estuvo en el listado de sueldos que paga el municipio y la documentación presentada en el CPE, es evidente que no fue procesada para definir su situación en el Consejo de Educación ante el nuevo cargo político. Por otra parte los depósitos de la provincia existieron.

Desde el Sur Digital consultó a la ex funcionaria quien respondió que su renuncia es a partir del 1ro. de setiembre “para ordenar administrativamente lo que es necesario” y agregó que en el municipio “me sacarán del listado en los plazos de RRHH”, refiriéndose a los listados de sueldos de la comuna.

En diálogo con Desde el Sur Digital, la exfuncionaria aclaró varios puntos de este intrincado tema. Se deberá dedicar a que desde el CPE se realice el trámite que fue iniciado hace meses y que seguramente por las vacaciones del verano y luego la cuarentena, quedó, pensamos, postergado. Sin entrar en mayores detalles de una situación delicada que debe resolverse, Flavia Bustos decidió correrse del cargo en el Municipio para encarar el entrecruzamiento de información entre la institución provincial y la municipal y transparentar un tema que la involucra.

Esta misma situación ha pasado muchas veces en otros gobiernos municipales, que funcionarios/as tienen una jubilación u otro cargo en provincia o nación, y cobran también en el Municipio, en reiteradas oportunidades por no haber iniciado el trámite de desvinculación o por retraso de la acción en los organismos provinciales.

Esto siempre terminó mal. No solo debieron renunciar, sino que en caso de optar por uno u otro, deberían devolver lo que cobraron en forma irregular, por esa razón en casi todos los casos se adopta la decisión menos traumática: renunciar al Municipio.

Ante la pregunta de si una vez aclarada la complicada situación volverá a su puesto en la Municipalidad, Flavia Bustos respondió “mi prioridad hoy es emprolijar la situación administrativa, y es en eso en lo único que me concentro en este momento”.

Preguntamos al intendente Carlos Saloniti, si cubrirá el área con otro funcionario o la secretaría quedará a cargo del secretario de cultura, Gustavo Santos, que sería lo más lógico en estos momentos de pocos recursos en el Municipio. No olvidemos que siempre la cartera de Cultura era Cultura y Educación, por ahora no hemos recibido respuesta de las consultas, quizás el intendente todavía está analizando la decisión, ya que la dimisión fue muy reciente.