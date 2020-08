Editora

26 de agosto 2020

ESCUELAS ABANDONADAS. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?

Por Graciela Vázquez Moure

Los edificios de las escuelas de la ciudad en la mayoría de los casos están totalmente abandonados desde que comenzó la cuarentena, aunque ya muchos sectores del Estado funcionan con protocolos, parece que no es el caso de los edificios escolares.

En la foto se ven dos escuelas, la 274 de Obeid y Drury y la 142 del barrio El Arenal.

Son solo muestras del estado en el que están muchas otras, mientras que algunas del casco urbano se ven en condiciones, estos dos edificios muestran el abandono de seis meses.

¿Quién es el responsable? Intentamos hablar con el Distrito de la ciudad, pero nadie responde el teléfono. Se supone que es la provincia a través de sus representantes quien debería limpiar y arreglar los destrozos, como es el caso de La Escuela 274 que si sigue en abandono se quedará sin escalera de acceso. Rotura, suciedad en todo el perímetro, la entrada con ramas, hojas y demás elementos que mejor no mencionar. La vereda prácticamente destruida con la falta de placas de cemento en todo el frente.

La Escuela 142 suciedad, latas de cerveza en el interior del edificio, basura desparramada y en la parte del jardín trasero directamente bolsas de residuos en todo el sector.

Da pena ver el poco amor que hay por las instituciones, sabemos que no se puede contar con la responsabilidad de quienes destrozan y ensucian, pero la imagen que muestran no es de una semana. Desde marzo que no se limpia por fuera y no sabemos cómo estarán por dentro.

Las escuelas dependen de la provincia, y si esperamos que también la Municipalidad se encargue de esta tarea, me parece que erramos el concepto.