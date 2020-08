Política

16 de agosto 2020

SI NO ES CIERTO GOBERNADOR GUTIERREZ DESMIENTALO Y SI ES CIERTO ES UNA VERGÜENZA La esposa del mandatario viajó a España

Por Graciela Vázquez Moure

Se conoció este domingo la grabación de un periodista de la ciudad de Neuquén de radio Continental, en este audio se hace una grave revelación: la esposa del gobernador Gutiérrez junto a una de sus hijas viajó a Madrid en un vuelo de repatriados de Aerolíneas Argentinas. Pero antes su viaje comenzó en la ciudad capital desde donde viajó en un vuelo que no está verificado si es privado o es el avión de la gobernación.

La información que surgió primero en forma anónima nunca fue desmentida desde el ámbito de la gobernación.

El martes 11 de agosto, habría viajado María Luisa Cuesta, la esposa de Gutiérrez que tiene familia en España en la zona de Alicante. Mientras toda la comunidad sigue en cuarentena aun que el presidente no use esa palabra, algunos privilegiados pueden irse sin problemas.

Otro periodista confirmó este viaje y Desde el Sur Digital haciendo averiguaciones con referentes provinciales, podemos decir que ante la pregunta solo se escuchó el silencio, o sea una forma de correrse del escándalo.

El destino sería una de las propiedades de la madre de la esposa del gobernador, en la zona del Mediterráneo, me niego a hablar de primera dama, ya no hay primera ni segundas, en esta historia escandalosa de pandemia, una más entre tantas.

El vuelo salió desde Neuquén el 6 de agosto a las 13 hs y llegó a San Fernando dos horas después, la matrícula del avión LVTA, María Luisa Cuesta estaría en la zona cercana a Alicante.

El tema se concatena con otro punto un avión privado, si no fue el de la gobernación el que traslado a María Luisa Cuesta, sería de un empresario petrolero que es el esposo de su hija. Acá se unen otras historias de compra del avión de la gobernación hace cinco años, también en una transacción entre amigos del poder, pero sería otro lado de la historia para otro momento.

Entonces mientras las comunidades del sur neuquino no pueden recibir a habitantes de las otras microrregiones sin Covid, y se sumergen en la crisis más angustiante, se conoce este privilegio, uno más entre tantos, que la esposa y la hija de ella, del gobernador de Neuquén viaja a España cuando para ir a Villa La Angostura desde San Martín de los Andes hay que hacer una serie de trámites ilógicos, y el sábado se detuvo una caravana de vehículos que venían a la ciudad desde Piedra del Aguila, Las Lajas y Picún Leufú, en el control de Junín de los Andes no se los dejó avanzar, porque tienen la orden de no permitir la entrada de esta otra micro región, un tema que la ministra de turismo Marisa Foccarazo debería ya autorizar, pero como sabemos cada uno de los trámites demora meses y así llegaremos al verano, sin esperanza, angustiados y sabiendo de los privilegios del PODER.