7 de agosto 2020

Esta mañana, en la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel, se realizó la apertura de plicas del Concurso “Cuentan las Montañas” que llevó adelante el Centro Editor Municipal (CEM) y quedaron reveladas las identidades de los ganadores del mismo. La preselección de las obras fue realizada en una primera instancia por los representantes del CEM, y finalmente el orden de mérito fue establecido por el jurado invitado, que en la […]

7 de agosto 2020

El gobernador Gutiérrez y el ministro de las Culturas anunciaron una serie de medidas para artistas, espacios culturales y emprendimientos digitales por más de 38 millones de pesos. Todas las iniciativas priorizarán el empleo y el compre local. Mientras que en San Martín de los Andes, trabajadores de la cultura presentaron este jueves un petitorio en el Concejo Deliberante pidiendo la Emergencia Cultural, también se entregó al secretario de cultura […]

4 de agosto 2020

La misma podrá visitarse de lunes a viernes de 16 a 19 horas en Capitán Drury 665. El ingreso deberá hacerse con mascarillas y en grupos de hasta 10 personas. Además, el fotógrafo ofrecerá visitas guiadas los jueves a las 16:30. Esta actividad requiere inscripción previa a través del email sala.chapitel@smandes.gov.ar, ya que se manejan cupos limitados. Matías Quirno Costa hace más de 20 años que vive en San Martín de […]

2 de julio 2020

Por Graciela Vázquez Moure Era el año 93, el siglo pasado, suena raro pero así fue, Lidaura Chapitel, artista plástica que ya no está entre nosotros, fue quien me dijo que había llegado un pintor maravilloso, y la sugerencia fue “no le harías una nota” y acto seguido me dijo “se llama Georg Miciu es austríaco, vivía en Córdoba”. Y entonces lo contacté y enseguida me invitó a su casa. […]

30 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure Quizás con este haikus rinda homenaje al árbol que dos queridas amigas me regalaron hace siete años. Está en la puerta de mi casa y cada año sus hojas son un premio para la vida diaria. Llegó el invierno y ya quedan solo sus ramas y el sábado con la nevada él era un reflejo de esa historia propia que incluye un poema de Goethe. Acá […]

