Más Artículos

4 de agosto 2020

La misma podrá visitarse de lunes a viernes de 16 a 19 horas en Capitán Drury 665. El ingreso deberá hacerse con mascarillas y en grupos de hasta 10 personas. Además, el fotógrafo ofrecerá visitas guiadas los jueves a las 16:30. Esta actividad requiere inscripción previa a través del email sala.chapitel@smandes.gov.ar, ya que se manejan cupos limitados. Matías Quirno Costa hace más de 20 años que vive en San Martín de […]

Leer más...

2 de julio 2020

Por Graciela Vázquez Moure Era el año 93, el siglo pasado, suena raro pero así fue, Lidaura Chapitel, artista plástica que ya no está entre nosotros, fue quien me dijo que había llegado un pintor maravilloso, y la sugerencia fue “no le harías una nota” y acto seguido me dijo “se llama Georg Miciu es austríaco, vivía en Córdoba”. Y entonces lo contacté y enseguida me invitó a su casa. […]

Leer más...

30 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure Quizás con este haikus rinda homenaje al árbol que dos queridas amigas me regalaron hace siete años. Está en la puerta de mi casa y cada año sus hojas son un premio para la vida diaria. Llegó el invierno y ya quedan solo sus ramas y el sábado con la nevada él era un reflejo de esa historia propia que incluye un poema de Goethe. Acá […]

Leer más...

17 de junio 2020

Una de las áreas que desde los inicios de la cuarentena cerró sus puertas fue el ámbito de las Bibliotecas Populares, muchos lectores ya estaban extrañando el retiro de libros y esperaban este momento. Y llegó, porque desde la semana pasada abrió la Biblioteca Popular La Cascada, ubicada en ese mismo barrio, el martes siguió la más antigua en la ciudad, recordamos 103 años, la Biblioteca Popular 9 de […]

Leer más...

26 de mayo 2020

Bajo el nombre La Danza Nos Une, profesores de Danza de Junin, San Martin y Villa La Angostura presentó un protocolo a la jefa de epidemiologia Cintia Rodas y ante autoridades municipales y el secretario de Cultura Gustavo Santos. Dicho protocolo contó con la colaboración de agentes sanitarios y fue redactado por los profesores, en base la situación que viven en dichas localidades. Los referentes de la actividad indicaron¨Nos vimos […]

Leer más...