Sociedad

8 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure No todos los gastronómicos decidieron abrir sus puertas después de casi tres meses de permanecer cerrados. Muchos de ellos adoptaron el sistema de delivery y take away cuando fueron autorizados, sistema que no fue para nada rentable. Y con la autorización desde el gobierno provincial de abrir al público desde este lunes 8 de junio, los bares sobre todo abrieron, y solo algunos restaurantes decidieron la […]

