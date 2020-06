Editora

15 de junio 2020

SAN MARTIN DE LOS ANDES PARTIDO EN DOS

Por Graciela Vázquez Moure

Y la metáfora alcanza no solo a las peticiones conocidas este fin de semana por un sector que pide que no haya temporada invernal y no lleguen los turistas a la ciudad, y otro grupo de firmantes a una nota presentada por Mariana Durán, ambas en la plataforma Change.org, en la que se pide la reactivación de la temporada de invierno. Sino también a la economía que se destruye un poco más cada día.

Y las dos han superado las 2000 firmas, la enviada el domingo 14 de junio en tres horas superó las 1500 firmas y este lunes temprano ya tenía 2300, muy pocas más y alcanzan las 2500, la que pide la reactivación de la temporada invernal.

Quizás llegó el momento de dejar ambigüedades de lado y decir de qué lado está cada uno, incluyendo a la dirigencia política.

El Covid 19 ha provocado muertes en nuestro país y deja una realidad lamentable en un país que ya tenía dañada su economía.

La pobreza, ya puede verse en imágenes tremendas en las ciudades, personas revolviendo la basura en las calles, el aumento de la delincuencia, incluso roban a quienes salen de los supermercados con sus compras, y una locura generalizada provocada por algo que nunca falla como herramienta: el MIEDO.

En la nota de quienes piden poner el candado a la ciudad, se exigen protocolos, sería bueno que se informen porque todos los medios hemos informado de los protocolos enviados por el sector turístico, incluyendo al centro de esquí Chapelco, cada uno de ellos fue analizado por el área de salud de la ciudad y de la provincia. Gastronómicos, hoteleros, agencias de viaje y turismo, transportistas, y cada sector hizo lo suyo.

Quienes hablan de los sectores de riesgo podríamos decirles que aquellos que sienten que corren peligro pueden quedarse en su casa, pero el segmento más joven que es el que realmente trabaja en la temporada invernal puede hacerlo con responsabilidad y cuidado.

Es lamentable que San Martín de los Andes esté partido en dos, partida en dos su economía, su convivencia, su pensamiento, su decisión de pedir que nadie trabaje en una ciudad que un gran sector, más grande de lo que creen, vive del turismo y hace 3 meses que tiene dos opciones: resistir hasta que pueda o cerrar las puertas de su comercio.

A quienes reciben un sueldo del Estado y quizás son los que portan el candado, es bueno que sepan que en algún momento podrían no recibirlo, cuando ya un gran sector no pueda pagar sus impuestos.

En los políticos está la decisión, confiamos en que se analizará una y otra petición y decidirán en consecuencia.

Lo que sigue es el texto de las dos notas conocidas este fin de semana por la plataforma Change.org

San Martin de los andes 8 de junio de 2020-06-08

(anónima)

Señor Intendente Municipal

Carlos Saloniti

De nuestra consideración: c/copia a: Sr Gobernador

Jefe Zona Sanitaria IV

Concejo Deliberante

Los abajo firmantes nos dirigimos a ud. para solicitarle de

marcha atrás a la intención que hemos leído en los medios, de apertura de la temporada

invernal. Estamos inquietos por que entendemos que de concretarse esto, no estarían

dadas las garantías necesarias que contemplen el interés colectivo. Nos basamos en la

Declaración de Pandemia por la OMS, en el Derecho Internacional, La Constitución

Nacional, la Ley de emergencia 27541 y los Decretos 260 y 297.

Nos sobran fundamentos para esta solicitud que está

pensada en el marco del estado de emergencia producto del Covid 19 que nos afecta a

todas y todos, y en función del interés colectivo de San Martin de los Andes.

Desarrollamos acá los siguientes fundamentos para esta solicitud:

1-La importancia de preservar la virginidad del lugar lograda por el esfuerzo

mancomunado de todas las instituciones y sus trabajadores: salud, educación, tránsito,

recolectores de basura, policía, comerciantes, monotributistas, cuentapropistas,

trabajadores informales, niños, adolescentes, adultos y ancianos, organizaciones sociales

sosteniendo ollas populares y bolsones de comida. Gran despliegue de solidaridad de

toda la comunidad. Esfuerzo mancomunado sostenido en el tiempo con la finalidad de

priorizar el bien común, que hizo que hoy no tengamos casos de Covid en nuestra

localidad. No queremos echar todo por la borda, sería una falta de respeto hacia toda la comunidad.

2-En la actualidad hemos investigado que no existe un test para descartar COVID en una

persona proveniente de otra localidad, todos los test tienen falso negativo y falso positivo.

3-Por otro lado no es imprescindible “la circulación comunitaria” del virus, en las zonas

donde llegarían los potenciales turistas, ya que una sola persona puede desencadenar el

brote como ya tenemos de ejemplo a lo que sucedió en Loncopué y Balsa Las Perlas. Al

día de hoy en Neuquén tenemos 44 casos activos, la mayoría en Neuquén capital. Rio

Negro es una de las provincias con mayores casos. O sea, no hay que esperar la circulación comunitaria del virus para evitar el turismo interno porque con un solo caso se

puede desencadenar el brote. Por otro lado no encontramos especificidad de cuál sería el

turismo interno.

4-Como comunidad nos preguntamos ¿Quién se va a responsabilizar del daño en términos

de enfermedad y muerte de nuestra población vulnerable? Tenemos en San Martin más

de 2000 personas mayores de 60 años, más otro grupo con patologías que son

pacientes de riesgo, más la población vulnerable también por su situación de pobreza.

5-La única protección racional a esta comunidad que tanto se ha esforzado por no tener

casos activos de Covid es el aislamiento, y la vigilancia durante 14 días a toda persona

que provenga de otra zona a hacer turismo, como se hizo con todos los habitantes que

regresaron. En el caso de Cerro chapeco nos preguntamos también como llegarían al

Cerro, cantidad de pasajeros por vehículo, como sería el protocolo de los baños. Somos

conscientes que estos turistas irán a los supermercados, a hacer compras, a restaurant,

se alojaran en cabañas. No es solo el cerro.

6- Nos preguntamos también si el sistema de salud local podría abastecer

adecuadamente la demanda generada a partir de un brote surgido por la habilitación de

turismo interno.

7-Las autoridades políticas y sanitarias ¿nos pueden garantizar que no habrá un brote?

¿Qué ningún turista sea portador de virus?

8-Si hubiera un brote que nadie puede decir que es imposible, no será bueno haber

respondido a una necesidad económica de un sector, en detrimento del bienestar de toda

la comunidad, incluidos ellos mismos. Y nos preguntamos ¿Quiénes serían responsables

de esto?

9-Creemos justo que los empleados del cerro tengan un ingreso como lo tienen todos los

empleados a nivel nacional que no están pudiendo trabajar. El estado nacional previó esto

subsidiando a las empresas.

El Señor gobernador expreso que cuenta con el apoyo

de los centros de esquí. Pero en qué marco de consenso, o mesa de diálogo le preguntó

al conjunto de la comunidad? Esta decisión entendemos debe ser comunitaria, porque es

una situación de crisis pandémica que nos afecta a todos y porque todos hemos hecho un

gran esfuerzo para estar donde estamos.

Señor Intendente, por todo lo arriba expresado, y entendiendo de que ud. creara el espacio

pertinente para el dialogo y el consenso necesario, a fin de atender a nuestra solicitud,

quedamos a la espera perentoria de dicha determinación. Si así no lo fuera, analizaremos

otros recursos posibles sobre los que estamos amparados en el marco al derecho

colectivo que nos asiste

Segunda nota:

Firmada por Mariana Durán

San Martin de los andes 14 de junio de 2020

Señor Intendente Municipal

Carlos Saloniti

De nuestra consideración: c/copia a: Sr Gobernador Omar Gutiérrez.

Jefe Zona Sanitaria IV

Concejo Deliberante

Los abajo firmantes nos dirigimos a Ud. para solicitarle la “Reactivación Turística invernal de San Martin de Los Andes”

Entendiendo el marco actual que nos toca vivir a raíz del Covid 19, y viéndonos afectados todos de alguna u otra forma, entendemos la importancia de la reactivación turística invernal en nuestra ciudad, tomando las medidas de prevención y el uso de protocolos de seguridad.

Es una realidad la crisis económica que atraviesa el mundo , consideramos necesario según la Ley económica 27541: (de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública) comenzar la reactivación económica turística, nuestro lugar ha sido beneficiado y bendecido de estar en un entorno natural increíble, que ha aportado mucho a nuestra economía local, los que habitamos en San Martin de Los Andes, hemos ido creciendo juntos al desarrollo del lugar y sabemos el grado de importancia que tiene en nuestras familias, la actividad turística.

En este momento comercios, emprendedores, industrias y profesionales de nuestra ciudad han tenido que cerrar sus puertas y han quedado desempleados porque ya no pueden mantener los costos, sabemos que los que están abiertos apenas alcanzan a cubrirlos y siguen generando deudas y pérdidas.

Nos espera un largo camino de recuperación, somos conscientes de los daños económicos, pero el miedo al coronavirus es más fuerte que el propio virus, por ello debemos enfrentarlo, accionando de otra manera, seguir avanzando, seguir adaptándonos, seguir abriéndonos a esta nueva realidad que ya está conviviendo entre nosotros.

Confiamos como sociedad, así como sucedió en otras situaciones que hoy recordamos, ejemplo las cenizas el Cordón Caulle, la invasión de la plaga de hantavirus, que reactivando la temporada invernal en San Martin de los Andes, siempre respetando las medidas de seguridad y tomando conciencia que cada uno de nosotros somos los responsables de cuidarnos, es el camino que hoy necesitamos ante esta crisis .

Esperamos el consenso necesario, a fin de atender a nuestra solicitud.

Muchas Gracias a las autoridades correspondientes.