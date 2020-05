Política

14 de mayo 2020

LA PANDEMIA LUDICA. EL JUEGO DE LA OCA: DOS PASOS ADELANTE CUATRO PARA ATRÁS Por Graciela Vázquez Moure

Llaman a la población “rebaño” o “manada”, lo hemos visto en infinidad de notas de nuestro país y del mundo. Inculcan el miedo, lo vemos en nuestra ciudad. “El virus sigue entre nosotros” “pueden volver los contagios” lo han dicho esta semana desde Zona Sanitaria. Suman nuevos rubros de comercios, porque la gente ya no tiene para lo básico, y además de poner un horario que se sabe bien que de esas cinco horas dos al menos son perdidas, los comerciantes abren y la gente va al centro a comprar, a tener contacto un poco, solo un poco, con lo que antes fue cotidiano.

Se levantan los puestos de control y dos días después escuchamos al secretario de gobierno Marcelo Sánchez diciendo “vuelven los controles” porque los vecinos lo piden.

Pregunto ¿quiénes los piden? ¿Aquellos que hace dos meses que no trabajan pero tienen el sueldo cada primero de mes en el cajero automático? Esos que no saben que mucha gente de San Martín de los Andes, no solo ya no tiene para pagar servicios e impuestos, sino que le cuesta comprar la comida.

No son “planeros”, no quieren un plan, ni una caja de alimento del Municipio, quieren trabajar en medio de una pandemia con un virus que seguirá al menos hasta que exista una vacuna.

Y entonces el Juego de la Oca se pone en marcha, dos pasos adelante: vamos a abrir más rubros, cuatro para atrás pero incrementamos los controles que además serán sorpresivos, así te dan más miedo, mirá que salís y podés ser controlado. Y entonces muchos, lo sé porque algunos me lo dijeron, “no salgo porque me dijeron que otra vez hay controles” “y me quedo en casa”, un slogan que por si no lo saben los políticos, caducó.

Y entonces el “rebaño” no fue a las clínicas a hacerse los controles anuales porque dijeron que no había que ir, no pisen los hospitales, no vayan a los centros médicos y entonces, este sector se está fundiendo porque no facturan, y ahora escuchamos en canales nacionales a infectólogos y médicos decir “aumentaron los infartos, y las enfermedades que requieren controles, la gente tiene que hacer sus chequeos”, pero el rebaño cumplió con la orden: no hay que ir, y ahora se plantean qué hago, voy y me contagio porque dijeron que el virus está entre nosotros, o espero la dulce muerte de un ataque cardíaco.

Por si no se dieron cuenta los políticos de nuestra ciudad, los médicos, los que forman el comité de emergencia, las fuerzas de seguridad, la gente siente que intentan volverlos locos.

Qué pasará cuando algo de turismo llegue en agosto, ponele en agosto no antes, implementarán la corte marcial, mientras el gobernador hace encuestas para saber si vendrá gente, se incentiva el odio hacia el turismo, lo vemos en las redes.

Creo que esta pandemia, y no pongo en duda la gravedad de este virus impuesto en el planeta ya no sabemos por quién, intenta manipular, controlar e imponer un nuevo modo de gobernar. Es peligroso, estará el “rebaño” y estará la “fauna” que no acepta, y entonces la pandemia será social, y no sé con qué me quedo sin con los virus o las reacciones incontrolables.

El intendente Carlos Saloniti, intenta desde el comienzo conducir de la mejor manera una situación que nadie eligió, pero sé porque lo viví en varias oportunidades, los Comités de Emergencia se enamoran del control, es cautivante ver que dicen algo y la gente acata, porque también sabemos que a muchos les gusta ser controlados, eso deslinda responsabilidades: no lo elegí yo, me dijeron.

(imagen del miércoles 17 hs: ufff cuánta gente)

Es penoso ver que este juego de la oca se potencia cada día. Parece que hay salidas recreativas, pero parece que no, podrán salir pero como nosotros digamos, leí que un integrante de Zona Sanitaria dijo que si la gente sale a caminar por la montaña puede tener luxaciones y entonces tiene que ir al sistema de salud, que por ahora, gracias a Dios, está vacío, entonces no caminemos, perdón por la auto referencia yo me esquincé hace dos años en la puerta de mi casa.

Y los chicos no volverán a los colegios hasta quién sabe cuándo, porque la última información del gobernador dice cómo será la vuelta, tal vez, no sabemos, pero no dice cuándo. Y ya muchos no quieren hacer la tarea que les mandan por whatsApp, porque ni siquiera ven la cara de su maestra.

Y entonces muchos padres ya dudan de pagar las cuotas en los privados, y los que van a la escuela pública, dicen que tienen muchas cosas con qué lidiar como para sumar discusiones por la tarea escolar.

Esto será tema para otra nota:

FOTO: La ilustración pertenece al seminario italiano “Domenica Del Corriere, que en 1962 la publicó en su extensa tirada. El autor, Walter Molino, nació en 1915 y falleció en 1997. Hombres y mujeres en motos encapsuladas, totalmente aislados de cualquier contacto físico con otras personas.

Y surge otra pregunta, que pueden sumar los políticos que manejan al “rebaño”, ¿qué pasará con las instituciones privadas? Los colegios, las clínicas, en fin los que no reciben ingresos. Qué pasará cuando el Municipio ya no reciba ni los 15 millones que recibió en abril de los 33 millones que recibe metódicamente, pagará los sueldos de quienes, no todos pero si muchos, de los que opinan hay que quedarse en casa.

Qué pasará cuando no pueda pagar ni al sector de servicios que hizo su tarea en forma admirable, los recolectores que no faltaron un solo día, los que limpian las calles, los que desinfectan sectores, ¿qué pasará?

Basta de inculcar el miedo, porque ellos, quienes lo inculcan, saben que nos vuelven vulnerables, pidan responsabilidad que en general existe, habrá excepciones seguro, pero en general estamos en una comunidad que aceptó el reto de quedarse en casa, insisto ya caducó, hartó, basta de Tik Tok, ni videos graciosos argumentos que se agotaron a 60 días de cuarentena.

Qué esperan quienes dirigen el destino de San Martín de los Andes, que estiremos, estiremos, estiremos hasta cumplir con la fecha del 24 de mayo, bueno vendrán otros 14 días, porque claro los casos aumentan porque se olvidaron que las villas eran el mayor reservorio del virus después de haber bajado de los aviones. ¿Se olvidaron? Habría que discutirlo.

En una comunidad que hubo 5 casos, lamentablemente un fallecimiento, y cuatro recuperados, una sociedad de alrededor de 40 mil habitantes (30 mil hace 10 años) cerrada, blindada, qué estemos inculcando el miedo, la verdad da pena, da pena la manipulación y da pena que se tire de la cuerda hasta que muchos lleguen a la insurrección. Una situación lamentable para cualquier político, porque no se acata la autoridad y se tiene que recurrir a recursos que nada tienen que ver con la democracia.

El Juego de la Oca creo que terminó, el rebaño ya no quiere ser manipulado, el rebaño no reo que quiera vivir en burbujas, y la Cuarentena debería dejar de ser apetecible para quienes gobiernan por DNU.

