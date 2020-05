Más Artículos

11 de mayo 2020

Este martes, realizará una teleconferencia para avanzar en la metodología con el resto de los jefes comunales de la “micro región”. El Intendente dijo este lunes que habló el tema con Omar Gutiérrez y que podría habilitarse en los próximos días. Este martes, realizará una teleconferencia para avanzar en la metodología con el resto de los jefes comunales de la micro-región. Paralelamente, ya fue enviado a Neuquén, el pedido analizado […]

10 de mayo 2020

COVID19: El intendente Saloniti analizaba este domingo los controles del protocolo ante la flexibilización a partir del lunes 11 y Zona Sanitaria advierte que el éxito de esta nueva fase depende de todos Mientras en la tarde de un domingo con intensas lluvias las calles de la ciudad estuvieron desiertas, se sabe que a partir del lunes esta imagen cambiará. Abrirán más comercios y se pone en marcha parte de […]

6 de mayo 2020

La clausura será transitoria porque el hecho ya está en la Justicia. La decisión se tomó luego de una inspección rutinaria de Uocra, que derivó –tal como establece el protocolo- en un trabajo conjunto entre el Municipio, a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable y el gremio de la construcción. El hecho fue informado al Ministerio Público Fiscal y derivó en una causa Judicial. Cocina-Comedor improvisado […]

5 de mayo 2020

Será desde el 6 de mayo y en una segunda etapa desde el 11 de mayo. En cuanto a las salidas recreativas parece un tanto insólito, no solo no están las localidades del sur neuquino (solo figura Villa Traful) sino que se incluyen localidades como Pilo Lil o Bajada del Agrio, o Varvarco, Villa Traful, El Cholar, Los Miches, Villa Pehuenia y Paso Aguerre. Se sigue pensando que las […]

30 de abril 2020

Tal como se percibe desde hace semanas la situación económica en San Martín de los Andes no difiere de la que se conoce en el país, ya no da para más esperas ni decisiones a mediano plazo. Los comercios que tienen sus puertas cerradas ya no pueden afrontar los mínimos gastos, ni que hablar de los sueldos, y los que trabajan lo hacen en un 10% de lo que deberían. […]

