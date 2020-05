Política

Desde el 6 de mayo y a partir del 11 de mayo amplían las actividades en la provincia. Habrá salidas recreativas en 8 localidades San Martín de los Andes no está incluida

Será desde el 6 de mayo y en una segunda etapa desde el 11 de mayo.

En cuanto a las salidas recreativas parece un tanto insólito, no solo no están las localidades del sur neuquino (solo figura Villa Traful) sino que se incluyen localidades como Pilo Lil o Bajada del Agrio, o Varvarco, Villa Traful, El Cholar, Los Miches, Villa Pehuenia y Paso Aguerre. Se sigue pensando que las salidas recreativas o de actividad física no son una prioridad, o que se prioriza las localidades con una pequeña población.

El decreto indica que el gobernador Omar Gutiérrez anunció el Plan Secuencial de Apertura de Actividades Económicas, que contempla tres etapas para el retorno gradual y por regiones de ciertas actividades en el marco de la emergencia económica por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

El mandatario destacó que “fruto del comportamiento ciudadano ejemplar de todo el pueblo de la provincia, hemos logrado aplanar la curva de contagio de coronavirus” y aseguró que “estamos construyendo una nueva realidad, un nuevo convivir para vivir minuto a minuto, día por día”.

Gutiérrez resaltó que ese cambio “estamos haciendo en equipo, con los principios y postulados básicos de la coordinación, articulación, prudencia y solidaridad”.

El plan implica que a partir de mañana, miércoles 6 de mayo, se habilitarán en toda la provincia varias actividades.

En cuanto a los comercios gastronómicos, a la modalidad delivery ya autorizada se agrega la modalidad take away (retiro de producto en la puerta del local, sin ingreso al mismo) y protocolo sanitario, de lunes a viernes de 13 a 20 y los sábados de 9 a 14. En tanto, para talleres mecánicos, casas de repuestos y venta de cubiertas se permitirá la atención por turno y protocolo sanitario. El horario será de 14 a 19 de lunes a viernes, mientras que los sábados podrán atender de 9 a 14. Para el delivery de productos gastronómicos se ampliará el reparto hasta las 22, de lunes a sábados.

Autorizan salidas recreativas en 8 localidades. San Martín de los Andes no está incluida

También a partir de mañana miércoles se podrán hacer salidas recreativas de una hora exclusivamente estas localidades: Varvarco, El Cholar, Los Miches, Bajada del Agrio, Villa Pehuenia, Paso Aguerre, Pilo Lil y Villa Traful.

Para tomar esa decisión se tuvo en cuenta una serie de criterios que cumplen las mencionadas localidades: ausencia de virus, baja densidad poblacional, sin transporte urbano, capacidad de respuesta sanitaria, y sin proximidad a rutas transitadas.

La segunda fase del plan comenzará el lunes 11 de mayo. A partir de ese día, excepto para el conglomerado Neuquén-Plottier-Centenario, se habilitarán las siguientes actividades con atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringido sujeto a protocolo sanitario estricto: productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería e indumentaria; jugueterías; y salones de peluquería. El horario para estos locales será de 14 a 19 de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 14.

En tanto, también a partir del lunes 11, para el aglomerado Neuquén-Plottier-Centenario, a la modalidad delivery ya autorizada se sumará la posibilidad de retiro del producto en la puerta del local, sin ingreso al mismo y bajo protocolo sanitario para las siguientes actividades: productos informáticos; bazar y menaje; papelería y librería; zapatería e indumentaria; y jugueterías. Será de lunes a viernes entre las 14 y las 19, y los sábados de 9 a 14.

En los mismos días y horarios se permitirá en los salones de peluquería la atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringido, sujeto a protocolo sanitario estricto.

El lunes 18 de mayo comenzará la tercera etapa del plan secuencial. Ese día, para el aglomerado Neuquén-Plottier-Centenario, todos aquellos rubros habilitados para take away (excepto los comercios gastronómicos) en la etapa anterior, serán habilitados con modalidad de atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringido y sujeto a protocolo sanitario estricto. Esto será posible de lunes a viernes de 14 a 19 y los sábados de 9 a 14.

Además, en toda la provincia, se habilitarán los mencionados días y horarios, las siguientes actividades con atención limitada al público dentro del local, con factor de ocupación restringido y sujeto a protocolo sanitario estricto: inmobiliarias y gestorías; locales de telefonía celular; salones de venta de vehículos nuevos y/o usados; y oficinas de obras sociales y medicina prepaga.