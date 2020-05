Según informaron a través de un comunicado de prensa, en la reunión solicitaron “la apertura de la actividad comercial en general, respetando los protocolos de prevención de contagio con sanciones fuertes para el que no las cumpla”. Además, en el pedido se agrega que “esta apertura estará sujeta a evaluación y en caso de detectarse propagación o incumplimiento generalizado del protocolo se vuelve a restringir”.

En un mensaje en las redes el intendente Saloniti expresó este jueves “Hoy mantuve una reunión con la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de SMA , en donde hablamos de la situación que está atravesando el sector. Coincidimos que San Martín de los Andes está haciendo las cosas bien y nos alienta saber que no hemos tenido nuevos casos. Tenemos que actuar criteriosamente para lograr la reactivación paulatina de actividades. Seguiremos en ese camino” concluyó el jefe comunal.

Los comercios que tienen sus puertas cerradas ya no pueden afrontar los mínimos gastos, ni que hablar de los sueldos, y los que trabajan lo hacen en un 10% de lo que deberían.

Tal como se percibe desde hace semanas la situación económica en San Martín de los Andes no difiere de la que se conoce en el país, ya no da para más esperas ni decisiones a mediano plazo.

