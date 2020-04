23 de abril 2020

La gente que necesita trabajar para no quedar en la indigencia espera mucho de quienes gobiernan.Sobre todo sabiendo que esta cuarentena se extenderá mucho más de lo que dicen.

“Nos van corriendo el arco” dijo el ex senador Miguel Picchetto hace dos días, y es una definición justa podríamos decir: es la zanahoria con el burro. Una semana más “después vemos” seguramente dirá el presidente.

Y en el medio la gente que ve que sus ahorros ya no existen, dos meses sin abrir negocios, sin trabajar, sin expectativa.

