17 de abril 2020

Así lo comunicaron desde el gobierno nacional y en el caso de Neuquén el gobernador Omar Gutiérrez presentó un listado con distintos rubros.. Entre ellos, “que abran los establecimientos de cobranza de servicios e impuestos”, “comercio minorista de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración para vender mercadería ya elaborada a través de plataformas de comercio electrónico”, “atención médica y odontológica […]

17 de abril 2020

Click aquí para realizar la encuesta Se trata de una iniciativa que busca indagar acerca de cómo atraviesan los vecinos de la localidad la cuarentena, y elaborar a partir de ello, acciones puntuales que mejoren la calidad de vida. La encuesta de opinión, fue elaborada por el Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes (UNCO), junto al Servicio de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo, y la […]

15 de abril 2020

Solo un mes y para algunos es un siglo. Porque no solo cansa este aislamiento y control desde hace cuatro semanas, sino que a muchos les está provocando angustia y problemas de salud, ante la incertidumbre de no tener ingresos, no saber cómo se hará con los compromisos comerciales, qué sucederá con el negocio, trabajo y entrada de dinero en los independientes, en aquellos que no reciben un sueldo del […]

10 de abril 2020

Lo decretó el gobernador Omar Gutiérrez. Multarán a aquellas personas que incumplan con la medida y a los comercios que permitan el ingreso de personas sin protección. Mediante un decreto, el gobernador Omar Gutiérrez estableció la obligatoriedad del uso de protectores faciales para todos los tipos de circulación en la vía pública. La norma legal establece también multas de para aquellas personas que incumplan con la medida y para […]

8 de abril 2020

Por Graciela Vázquez Moure Sin duda habrá un antes y un después del Coronavirus. La vida nos ha cambiado a todos, son alrededor de 3.200 millones de personas que están en aislamiento en el planeta, el conteo de casos positivos y fallecimientos es un día a día. Calles vacías, negocios cerrados, el comercio salvo algunos rubros, sin actividad, una imagen que desde el 20 de marzo se potencia […]

