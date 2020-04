Política

15 de abril 2020

A casi un mes de la cuarentena la municipalidad intensifica con personal propio los controles de tránsito y de las personas

Solo un mes y para algunos es un siglo. Porque no solo cansa este aislamiento y control desde hace cuatro semanas, sino que a muchos les está provocando angustia y problemas de salud, ante la incertidumbre de no tener ingresos, no saber cómo se hará con los compromisos comerciales, qué sucederá con el negocio, trabajo y entrada de dinero en los independientes, en aquellos que no reciben un sueldo del Estado, que aunque no trabajen lo tendrán en el cajero dentro de unas semanas.

Es difícil manejar la incertidumbre y es necesario que los gobiernos adopten una medida que flexibilice esta cuarentena teniendo en cuenta los protocolos necesarios. La economía no resiste mucho tiempo más y así y todo, esta realidad dejará un tendal de cierres de comercios, gente sin trabajo y la salud resentida por el gran estrés emocional.

A los puntos de control existentes, se sumaron nuevas zonas, a fin de realizar un exhaustivo control de las normativas vigentes.

La Municipalidad de San Martín de los Andes, intensificó los controles de tránsito en la localidad, a través de la colocación de más puntos de control. El operativo es llevado adelante por la Secretaría de Gobierno y sus dependencias -Protección Civil, Tránsito y Transporte y Seguridad Ciudadana- y Guardas Ambientales.

La colocación de los nuevos puntos estratégicos, obedece a la necesidad de controlar el cumplimiento de las nuevas normativas, tales como el uso obligatorio de barbijo -su incumplimiento implica una multa que puede partir de los 2 mil pesos-, la documentación del automotor, la afectación a las actividades que están exceptuadas del aislamiento, el cuidado de personas que están dentro de grupos vulnerables, entre otros.

Algunos de los puntos estratégicos están sobre la ruta 40, en su intersección con Callejón de Bello, otro a la altura de la entrada de la Villa Vega Maipú, sumados al de Chacra 32, la costanera, Av. Koessler y ruta 48.