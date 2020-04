Política

31 de marzo 2020

“Aclaro que priorizamos la salud” dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes analizando la crisis inédita que vive la ciudad

Por Graciela Vázquez Moure

EL DILEMA NO ES ECONOMIA O SALUD.

ES QUE EL ESTADO AYUDE CON POLITICAS MAS AMPLIAS QUE RESCATE A COMERCIOS Y EMPRESAS DE ESTA CRISIS INEDITA

Es decir, ¿los gobiernos tienen que evitar la expansión de los contagios aunque eso signifique un golpe a la actividad económica? ¿O al revés, deberían reanudarse las tareas, pese a la pandemia, para que las víctimas no sean producto de la recesión y el desempleo?

“Aclaro que priorizamos la salud” dijo Lucas Mántaras ni bien empezó el diálogo con Desde el Sur Digital. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes y quien lidera la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, tiene en claro que la salud está en primer lugar, pero expresó “sino se toman medidas el problema es muy grave” y podemos agregar que afectará la salud de otros muchos.

Dijo que no quieren despedir a ningún trabajador y obvio se refirió a las frases del presidente Alberto Fernández “claro que no somos Techint, pero somos empresarios y no nos consideramos ni vivos ni indiferentes ante la situación que vive el país y San Martín de los Andes en particular”.

(Lucas Mántaras -foto de archivo)

Los créditos que fueron anunciados por el gobierno provincial los considera insuficientes, y esto es lo que se ha escuchado en general en los comerciantes y empresarios de la ciudad “esto de endeudarse para pagar sueldos a una tasa del 24%, es tremendo en la situación que se vive, sin consumo y con una realidad incierta después de la cuarentena”.

Destacó que debieran implementar créditos a tasas subsidiadas, el sueldo tiene que ver con la productividad de una empresa, “nadie quiere dejar a los trabajadores en la calle”, pero recordamos que deberán afrontar descubiertos en los Bancos, AFIP, que entre otras cosas debitó sumas de miles de pesos esta semana a muchos comerciantes y empresas.

Ante la consulta de si existe una proyección de cuántos comercios cerrarán sus puertas después de la cuarentena y de un período sin turismo que se extenderá hasta el invierno (pensando en forma optimista), Mántaras dijo que no tienen ese dato “no sabemos cuántos subsistirán a esta crisis y cuántos cerrarán, no tenemos capacidad para hacer un estudio preliminar” expresó.

Lucas Mántaras hizo referencia al pedido especial de los comerciantes “quienes se comunican con nosotros nos expresan qué por favor hagamos algo, la preocupación es tremenda, la mayoría de los comercios están cerrados desde hace tres semanas, exceptuando los que venden alimentos, pero salvo los supermercados, están sufriendo esta baja en el consumo todo el resto”

La mayoría sabe que no podrán sobrellevar la actividad, se cortó la cadena de pagos, tienen que afrontar el pago de sueldos de este mes que termina con una actividad que está paralizada y seguirá por quince días más.

Ante la pregunta si las chocolaterías podrían abrir sus puertas aunque sea para Semana Santa, indicó “no está en las prioridades que dio Nación, lo que si pedimos es que los supermercados y los negocios abiertos vendan huevos de pascua y chocolate de nuestra ciudad, a esto se sumó también Bariloche”.

San Martín de los Andes ya pasó por situaciones similares, la pandemia del 2009 por la gripe A, el volcán Puyehue en junio del 2011, la erupción del Calbuco en abril del 2015, pero sin duda esto supera todo lo anterior.

“Es que la gripe llegó en junio y la temporada de invierno fue afectada pero en menor medida, y los volcanes afectaron pero fueron cuestiones regionales, esto es a nivel país y mundo entero, me pregunto qué pasará con el turismo, quién viajará cuando esto pase, la crisis que se avecina es mucho más compleja, afecta al país y al mundo” expresó Lucas Mántaras.

La economía también está en terapia intensiva, esta ciudad es turística, y solo puede resurgir el comercio y las empresas si se flexibilizan algunos rubros, o si cuando el aislamiento obligatorio termine el 60% de la población que recibe un sueldo de Nación, Provincia y Municipio comienza a reactivar el consumo.

“Solo si trabajamos en conjunto como sociedad, vamos a superar este daño tremendo que provoca el aislamiento y el cierre obligado de comercios” concluyó el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad.