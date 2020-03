30 de marzo 2020

Por Graciela Vázquez Moure

Este domingo existió la prohibición de circular por calles y rutas de San Martín de los Andes y la provincia. Cerraron los comercios, y se esperaba la decisión del Presidente Fernández en cuanto a si seguirá el país en cuarentena o se flexibilizaba la medida.

Después de reuniones diversas se decidió seguir hasta el 12 de abril. Mientras tanto un día antes el gobierno provincial anunciaba un nuevo endurecimiento de la posición oficial el ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González reiteró la necesidad de dar cumplimiento al aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno de la Nación. Remarcó que quienes hagan caso omiso a la prohibición de circular entre las 20 y las 8 horas no podrán acceder a ninguno de los beneficios que se han ido anunciando a nivel provincial en el marco de la emergencia sanitaria.

Para contribuir al cumplimiento de esta medida se resolvió que los locales comerciales no abran sus puertas al público el domingo. Ese día, tendrán que permanecer cerrados y proceder a la desinfección de sus instalaciones.

El comercio de la ciudad ya muestra signos preocupantes ante la falta de actividad que recordamos que empezó una semana antes de la cuarentena oficial, pidiendo el aislamiento de las personas y que no entraran los turistas a la ciudad.

Las empresas, hotelería, restaurantes y comercios minoristas ya están mostrando las consecuencias de la falta de trabajo.

Hasta cuándo podrán subsistir con medidas económicas que según dicen muchos, no alcanzan a solucionar la crisis que se avecina.

Algunos economistas ya mencionan “puede ser peor el remedio que la enfermedad” y así lo demuestran las cámaras de distintos rubros como FEGHRA, que anunció la crisis de más de 2000 establecimientos entre hoteles y restaurantes, lo mismo indicaron las estaciones de servicio que vieron una merma importante en la venta de combustibles.

Mientras tanto el gobierno provincial endurece las medidas y el jefe de gabinete advirtió: “fijamos la disposición de que toda aquella persona que se encuentre en la calle en horarios no establecidos, no pueda justificar el motivo por el cual lo está y sea demorada por la policía y puesta a disposición de la justicia, no va a tener derecho a ninguno de los beneficios que se están estableciendo, como por ejemplo la suspensión de corte de servicios públicos, de agua y electricidad o la suspensión de desalojos”.