Editora

18 de marzo 2020

UNA CRISIS DISRRUPTIVA. LA PANDEMIA QUE PARALIZA AL PLANETA Ya hay análisis de lo que provocará a nivel psicológico y social el aislamiento de las personas. Muchos que piden medidas ahora no evalúan las consecuencias de paralizar la actividad de la ciudad.

“Para las medidas extremas que se toman, una de las líneas de fondo es que no sabemos cuánto tiempo se pueden mantener las medidas de distanciamiento social y los bloqueos sin mayores consecuencias para la economía, la sociedad y la salud mental. “John Ioannidis.

Por Graciela Vázquez Moure

“No solo estamos sugiriendo que no vengan, también vamos a disponer de estrictos controles en los accesos a la ciudad en conjunto con la Policía”. Esta frase en la conferencia de prensa que el intendente Carlos Saloniti, sonó fuerte, es que se enmarca en lo que vemos en el país y la reacción de los políticos a una situación incierta en que el Coronavirus avanza aunque todavía está en una fase de contención, que es lo que se busca con las medidas adoptadas.

En las redes comenzaron los mensajes casi histéricos, sería bueno que cada uno de nosotros baje sus miedos, su ansiedad y su angustia.

Dejemos de pedir que echen a los turistas, que no los dejen pasar, que las ciudades se cierren prácticamente a la transitabilidad, porque en realidad la CUARENTENA NACIONAL NO EXISTE, todavía, y los casos en el país no son tan alarmantes, claro que lo que se intenta es que no lo sean. Claro que es responsabilidad de todos tomar recaudos necesarios. Claro que es el Estado el principal actor en este momento y la sociedad toda la que debe cuidarse.

Cuando se dejen de pagar los alquileres de los comercios, las habilitaciones comerciales caigan, los pagos de impuestos a la Municipalidad se derrumben, los sueldos a los estatales no se puedan pagar, aumente la desocupación, porque si alguno no se dio cuenta, esto no se soluciona en quince días, vamos a ver si los reclamos apocalípticos siguen tan presentes.

En los últimos días varios análisis de profesionales de la salud, de urbanistas internacionales y conocedores de la psiquis humana ya advierten.

John Ioannidis, profesor de medicina, epidemiología y salud de la población, expresó “Para las medidas extremas que se toman, una de las líneas de fondo es que no sabemos cuánto tiempo se pueden mantener las medidas de distanciamiento social y los bloqueos sin mayores consecuencias para la economía, la sociedad y la salud mental. Pueden surgir evoluciones impredecibles, incluyendo crisis financiera, disturbios, conflictos civiles, guerra y un colapso del tejido social. Como mínimo, necesitamos datos de prevalencia e incidencia imparciales p ara la carga infecciosa en evolución para guiar la toma de decisiones”.

Ya son muchos los que comparan la actual pandemia con la gripe de 1918, la que causó la muerte de 40 millones de personas en todo el mundo.

Claro el planeta era otro. Menos población, otra situación social y económica pero Ioannidis la compara y dice “Uno solo puede esperar que, al igual que en 1918, la vida continúe. Por el contrario, con bloqueos de meses, sino años, la vida se detiene en gran medida, las consecuencias a corto y largo plazo son completamente desconocidas, y miles de millones, no solo millones, de vidas pueden estar en juego eventualmente. Si decidimos saltar al precipicio, necesitamos algunos datos para informarnos sobre la razón de tal acción y las posibilidades de aterrizar en un lugar seguro”.

Esto quizás es lo que tienen que evaluar también quienes toman decisiones en nuestra ciudad, en la provincia, en el país. Y preguntarse qué vendrá después de esta realidad que vivimos.