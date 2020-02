Política

27 de febrero 2020

El intendente Carlos Saloniti inauguró el año legislativo y reiteró el eje de su gobierno: “San Martín de los Andes tiene que tener un cambio de rumbo”

Por Graciela Vázquez Moure

En una clara crítica a cómo encontró la ciudad la nueva gestión municipal, Saloniti dio muestras de un programa de gobierno que intenta recuperar el San Martín de los Andes que los vecinos quieren y que los turistas siempre admiraron.

La limpieza, el ordenamiento de los barrios, la iluminación, el cambio de luminarias que ya empezó en el centro y continuará con la costanera del lago Lacar, las sendas peatonales que eran casi inexistentes, la optimización de la recolección de los residuos, mejoras en la ruta 40 que continuará con otras obras programadas, mejoramiento del arbolado urbano, y otros proyectos que empezaron a desarrollarse en la transición del 2019 y continuaron con mucha gestión en este 2020, fueron algunos de los puntos sobresalientes de su discurso.

Una de las acciones que destacó es el “plan maestro de alumbrado público. Ya terminamos el proyecto ejecutivo para el alumbrado de la Costanera, que va desde Catritre hasta el Parque Lineal Pocahullo”, recordamos que este proyecto comenzó en la transición de gestión durante el 2019.

Pero además habló del turismo, de la decisión de no asistir a las ferias internacionales hasta tanto se logre mejorar aspectos turísticos de la ciudad como los miradores de distintos puntos, además de reiterar que se encarará un ordenamiento de la costanera del lago Lacar.

No dejó de valorar la acción del ENSATUR y del Bureau de Eventos, a “quienes apoyo y apoyé desde el primer día” dijo, mientras que destacó el resultado de la temporada estival que es récord de los últimos años en cuanto a cantidad de turismo.

Destacó que es prioridad mejorar la relación con el personal municipal cuando expresó “Estamos trabajando día a día para reconstruir el vínculo con los empleados municipales. Queremos recuperar la ciudad con ellos. Estamos escuchándonos entre todos, y eso se ve en los resultados. El mayor desafío que teníamos era cambiar la ciudad, con los trabajadores municipales”.

Acá puso de manifiesto una de sus premisas: el diálogo, para poder consensuar y evitar el conflicto. Aunque admitió que esto no significa que surjan desinteligencias, porque cada uno tiene un rol en el lugar en el que desarrolla su actividad, haciendo clara alusión a los dirigentes gremiales.

Además de destacar que las obras se están haciendo con el personal en un cambio positivo que sin duda está a la vista.

Recordó acciones como la llegada de River en enero y lo positivo que fue para la ciudad por la promoción que provocó a través de los medios nacionales, resaltó que hay posibilidad que esto se repita el año próximo.

Carlos Saloniti en un discurso con una sinergia total entre las distintas áreas y las otras instituciones, destacó su relación con el intendente del Parque Nacional Lanín, Salvador Vellido “con quien-dijo- me van a ver reunido muchas veces porque no se trata de establecer jurisdicciones, sino de trabajar para toda la comunidad y la ciudad”.

PAVIMENTO URBANO

El Jefe Comunal también destacó que se prevé pavimentar las siguientes calles:

Barrio Los Radales: 184 metros de calle Las Gaviotas

Barrio La Cascada: Lola Mora, 700 metros desde el callejón de Bello hasta Molina Campos. Además, se realizarán trabajos de ensanche de calle Rioja.

Con una tendencia que marcó desde el momento que fue elegido como intendente, Saloniti, remarcó el diálogo, la buena relación más allá de las posturas disímiles y la necesidad de lograr que San Martín de los Andes vuelva a ser esa ciudad que fue en cuanto a limpieza, orden y obras que beneficien a toda la población.

Detalló algunos proyectos que están en carpeta y manifestó el trabajo en conjunto como es el de la Ciclovía de 7 Lagos, un plan presentado por el bloque del Frente de Todos, y el acompañamiento total desde su gestión y desde Villa La Angostura. En este caso destacó que más allá de las posturas políticas todos juntos deben trabajar para proyectos que benefician a la ciudad y a la región.

PROYECTOS PRESENTADOS

En cuanto a las prioridades de los proyectos presentados, expresó: “Quiero solucionar el tema del transporte público y si la vía es transitoriamente el estacionamiento medido, de alguna manera tenemos que ver cómo hacerlo hasta llegar el nuevo pliego una vez que finalice este contrato de concesión. Yo acompaño esta propuesta, considero que además de ser una necesidad en San Martín, también parte de lo que se recaude tiene que ir al transporte público, hasta tanto podamos ordenar situación con la empresa”.

Además se refirió a la Celda 5 y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU): “En 45 días tiene que estar terminada la remediación y después nos pondremos a hacer lo que sea para la clausura. Es un tema que se vino dilatando y en el que no importa tener razón, importa que los vecinos tengan la celda como corresponde. No soy persona de dictar decretos porque se me ocurre, pero en este caso lo hice porque entiendo que la demora iba a jugar un papel central”.

Sobre el Parque Lineal Pocahullo aseguró que “lo vamos a terminar”, y detalló que junto al Gobernador Omar Gutiérrez se trabajará en un plan para dividir al proyecto y concretarlo en etapas.

Dos rotondas sobre la ruta 40

Al referirse a los proyectos viales, destacó: “Vamos a hacer la rotonda de Bello”, y agregó que se elaborarán los respectivos proyectos para financiar tanto la mencionada como la de El Oasis.

Plan de pagos, deudas y contrato con la Cooperativa de Agua

Por otro lado se refirió a los proyectos de la Secretaría de Hacienda, que buscarán por un lado generar un plan de regularización de deudas en un pago, con quita de intereses al cien por cien para los años 2018 y 2019, a implementarse en abril; y además un reconocimiento a contribuyentes en tres categorías: los que abonaron en tiempo y forma durante los últimos cinco años; los que abonan de manera semestral y anual; y los que se adhirieron al debido automático.

También Saloniti solicitó a los Concejales analizar el contrato de concesión con la Cooperativa de Agua Potable, considerando que el mismo fue trabajado de manera conjunta entre sus autoridades y el Ejecutivo, y que “necesitan de nuestra ayuda” para poder continuar prestando el servicio con la eficiencia operativa que se require.

“Estoy convencido que la política debe cambiar, todos los días comienza una nueva vida, cada día que nos levantamos enfrentamos nuevos cambios. Cómo no creer que la forma de hacer política está ajena a ello”, siguió el Intendente: “La gente necesita que trabajemos por, con y para ellos. Dejemos que las instancias electorales determinen oportunamente su voluntad, pero en el mientras tanto trabajemos codo a codo para demostrar y demostrarle a la sociedad que entendimos el mensaje. Todos – en mayor y menor medida – somos responsables, y en virtud de ello, debemos trabajar. No hay lugar, ni espacio para la pelea que fracciona, que divide, que separa. A mi me van a encontrar trabajando para una ciudad unida. La gente nos necesita juntos, unidos, no perdamos el tiempo”.

Y concluyó: “Tenemos una excelente oportunidad y no la vamos a desaprovechar. Seré el primero en levantarme y el último en acostarse. Seré el primero en reconocer un error como lo hice con el reductor de velocidad. Mis funcionarios tienen el deber y la obligación de escuchar cara a cara, de transitar cada metro, cada rincón, cada barrio de San Martín de los Andes. La prioridad es escuchar, no enojarse. Ayúdenme a que así sea. Los convoco para que este no sea el gobierno de un Intendente, les propongo que sea un gobierno donde el ejecutivo y los 11 concejales trabajamos para todos los vecinos de nuestro querido San Martin de los Andes”.

En el recinto estaban presentes: El Presidente del Deliberante, al igual que los últimos cuatro años, será el Concejal Sergio Winkelman, quien en su bloque del Movimiento Popular Neuquino estará acompañado por Eliana Rivera y María Laura Da Pieve.

Juntos por el Cambio, por su parte, contará con los Ediles Ana María de las Nieves Aquín (Vicepresidente primera), César Meza, Mercedes Tulián y Jorge Zabala.

Mientras que Frente de Todos estará compuesto por Martín Rodríguez (además Vicepresidente segundo), Fernanda González, Marcela Valenzuela y Santiago Fernández.