Política

28 de enero 2020

Quedó inaugurada la dársena de colectivos de Villa Vega San Martín

Además, ya comenzó el trabajo frente al CPEM 28 y la Escuela de Música, sobre la Ruta Nacional 40 .

En la mañana de este martes quedó formalmente inaugurada la primera dársena de colectivos sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Villa Vega San Martín, en un trabajo realizado a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Alfredo Muñoz, enteramente con personal Municipal.

Al mismo tiempo, comenzaron las tareas frente al CPEM 28 para continuar con la próxima dársena en ese sector, que también incluirá una frente a la Escuela de Música.

“Esta obra se hizo con trabajadores municipales, con Miguel Cinquini a la cabeza, que no deja de sorprendernos cómo trabaja, cómo trabaja su equipo”, expresó el Intendente Carlos Saloniti: “Me siento orgulloso, agradecido. Esto demuestra que las cosas se pueden hacer, que es cuestión de tener conducción, ganas y seriedad”.

La obra, que brindará comodidad y seguridad para los usuarios del Transporte Urbano, consistía en un gran anhelo de los vecinos de San Martín de los Andes: “Esto es para la gente, por eso nos da satisfacción. No es una obra y nada más, tiene corazón, tiene sentimiento”.

Por su parte, Cinquini, Director de Infraestructura Urbana, felicitó a los operarios, algunos de los cuales lo acompañan hace más de 20 años, y agradeció al Intendente y al Secretario de Obras y Servicios Públicos por la confianza. “El secreto está en trabajar, trabajar y trabajar. Nada más que eso”, completó.

“Estamos muy felices de poder ir concretando este anhelo de los vecinos que hace mucho tiempo vienen reclamando”, agregó Muñoz: “Y doble gratificación poder hacerlo con gente nuestra, con un equipo que trabaja con la idea clara de nuestro Intendente, que nos encomendó estos temas desde el primer día”.

Para finalizar, también se acercó al lugar un vecino, Eduardo, quien en la gestión de Luz Sapag había presentado una maqueta sugiriendo la importancia de esta obra. “Es un día especial. Esto nació con un muchacho que ahora es Intendente, que hace 14 años atrás, junto a Luz, nos dio lugar de presentar este proyecto y ahora es una realidad”, relató: “Yo no me siento identificado con gobiernos, me siento identificado con hombres que hacen cosas y este es el caso. Es una emoción muy grande ver cumplirse esto para todos los vecinos y vecinas de la ciudad”.