26 de enero 2020

Nos enfrentamos a la Co-creación de un nuevo Paradigma en la Tierra. ¿Quiénes realmente somos en esta ascensión planetaria?

Por Graciela Vázquez Moure

Claudio Alvarez-Dunn llegó a San Martín de los Andes convocado por la librería Ensamble. Un libro de su autoría fue publicado y presentado en varias ferias internacionales. El autor vivió un momento límite en su vida, hace cuatro años un ACV fue parte de un cambio que ya había iniciado. En un momento recibió instrucciones del maestro espiritual Esu-Emmanuel Sananda, el ser al que llamamos Jesús. El mensaje fue que no era momento de irse de este plano, que la muerte no existe y como elevar las vibraciones en el campo espiritual.

El corolario de esta historia fue un libro “Ríndete al proceso Espiritual”, que lamentablemente no está editado en Argentina, y se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara y en mayo de 2018 se hizo lo propio en la Feria del Libro de Madrid. También en 2018 se presentó en la Feria del libro de Medellín.

Claudio Alvarez –Dunn, entre sus experiencias puede relatar que es graduado de la Escuela “Recordar” de Drunvalo Melchizedek, un reconocido guía, escritor e investigador espiritual que vive en Arizona, de larga trayectoria y que tomó gran notoriedad al comenzar el nuevo milenio. El camino siguió, ese que había empezado con distintas formas de lograr conocerse a sí mismo, y finalmente el libro es casi el corolario de lo que podríamos llamar “la enfermedad como camino”. Se restableció del incidente cerebral y en estos días estuvo en San Martín de los Andes.

Y así lo cuenta Claudio cuando después de una meditación centrada en el MERKABA, realizada en la librería Ensamble, dialogó con Desde el Sur Digital abordando el tema de este nuevo paradigma al que nos enfrentamos.

Vive en Medellín –Colombia- después de 35 años de residencia en Puerto Rico, lugar al que llegó desde Rosario, donde era periodista de La Capital. Época de dictadura y de decisiones fundamentales: quedarse y correr el riesgo de otros muchos o irse lejos y empezar una nueva vida.

Es instructor de Yoga y maestro de Reiki, además de incursionar en otras técnicas espirituales.

El diálogo se centró en “la co-creación de un nuevo paradigma”, de qué se trata la ascensión de la Tierra y los desafíos que enfrentamos con el llamado Plan Divino.

Desde el Sur Digital- Nos enfrentamos a un nuevo paradigma, la pregunta es cómo afrontar este camino que hace unos años comenzó la Tierra con nosotros como habitantes.

Claudio Alvarez-Dunn- Básicamente nos enfrentamos a un nuevo ciclo que surgió en diciembre del 2012. Hubo otros anteriores, estamos en una nueva etapa de luz y por eso enfrentamos una crisis de creencias que no nos permite ver nuestra divinidad interior. Esto se acabó, estamos en un momento de purificación. Si vamos a trabajar desde el corazón, no podemos hacerlo con un corazón dolido. Tenemos que sanarnos. Co-crear este nuevo paradigma es una premisa, lo que tenemos no ha funcionado, es evidente.

-La Tierra está ascendiendo con una mayor vibración, para llegar a la Quinta Dimensión, ¿qué pasa con quiénes la habitamos?

-Tenemos que enraizar esas nuevas energías, hay que crear una masa crítica con mayor evolución espiritual, para lograr llegar a esa meta. Cometimos grandes errores y ahora hay que anclar esa nueva frecuencia que es de la Quinta dimensión.

- La resonancia Schumann que hasta hace unos años era de 13 hertz, se elevó considerablemente ahora ¿a cuánto ha llegado?

-Hasta 40 y se ubica en 25 o 30hertz, hemos llegado a 100. El 2 -2-2020, es el inicio de un cambio no es fácil pasar de la tercera o la cuarta dimensión, a la quinta. La cuarta es la dimensión de los sueños, tenemos que vivir un salto cuántico y transmutar ese dolor con el que vivimos y no podemos llegar a la quinta, que es la dimensión de la manifestación y donde todo se plasma en forma inmediata, con un corazón enfermo, con toda experiencia de destrucción. Ese juego de oscuridad se acabó por decreto divino. Estamos aprendiendo a manejar las nuevas energías. Contamos con toda la luz de nuestro lado. Los seres espirituales están apoyando este proceso de ascensión.

- Lo que se ve es como un enfrentamiento entre quienes buscan esta evolución hacia una nueva dimensión y quienes quieren destruir el planeta.

-Es así, están estos seres que solo quieren usufructuar del planeta. Llegaron hasta aquí y sienten que deben seguir con sus mismas actitudes. Y nosotros los que queremos este proceso evolutivo, estamos aquí para acompañar al planeta hacia un Reino en otro nivel más alto.

-¿Qué es la ascensión?

– La Tierra está recuperando su lugar en el cosmos, nos hicieron un cuento de las civilizaciones, de la antigüedad de los habitantes del planeta, muchas cosas irreales que hoy salen a relucir, es un momento en que estamos despertando, somos algo más que este cuerpo físico. Todas las religiones reconocen que existe el alma y las cualidades importantes es que es divina y es eterna. Estamos accediendo a esa divinidad y nosotros como individuos somos responsables, somos seres divinos. Tenemos que estar despiertos y a través de la meditación podemos lograrlo. Ascensión es la elevación de la frecuencia vibratoria de nuestros campos energéticos hacia dimensiones más elevadas de luz interior.

-Eso además significa la fusión con nuestra verdadera naturaleza. Entonces ascender es recuperar la conciencia de quienes realmente somos ¿no? Es importante decir cómo se logra

-Escuchando nuestro corazón. Sentarse en silencio, más allá del pensamiento, alineando los chacras, comienzas a visualizar una luz y es tu luz, logramos parar la mente.

-Tu experiencia con Drunvalo fue importante…

-Desde ya, en sus talleres logra sanar el corazón de cada uno, para poder poner la luz que se necesita, entrar en él con paz, con amor, con luz y empiezas a verte desde este lugar en tu cuerpo. Parar la mente que te lleva al pasado y te acusa de lo que hiciste y te da depresión, o soñar con el futuro que si no llega te da ansiedad, y así vivimos con distracciones que no nos permiten meternos en nuestro interior.

- Cómo enfrentar este nuevo paradigma que nos permita llegar a esa frecuencia más elevada de una manera menos traumática, como la que estamos viendo en nuestros días.

-Para eso tenemos que vencer esa negatividad, incluso desde los medios de comunicación. “El miedo vende”, decían ya hace 40 años, y sigue esa tendencia, tenemos que trascender esa negatividad para lograr la paz interior y un cambio. Lo que se me ocurre es la llama violeta como para transmutar. Esta enseñanza del maestro Saint Germain. No estamos solos, tenemos la compañía de seres espirituales pero para co-crear ese nuevo paradigma.

-Es un trabajo individual y al mismo tiempo decimos Todos somos Uno.

-Estamos acostumbrados a dividirnos. Es la presencia del Yo Soy el Todos Somos Uno, crear patrones de paz, no podemos crear paz en el mundo sin lograr nuestra paz, es importante estar convencidos de esto: Yo soy la Paz.

-Es un mantra y decreto necesario, sin duda en estos tiempos.

-Empezar con uno, para que el mundo cambie, esa es una de las premisas para lograr la evolución espiritual.